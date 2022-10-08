周江杰辦親子園遊會 嗨翻竹北水圳公園

民進黨新竹縣長候選人周江杰今（8）日，在竹北市水圳公園舉辦親子公益活動，不但有魔術、創意造型氣球等表演，還有義賣跟二手市集，吸引許多家長帶著孩子來度過一個愉快週末下午，竹北市長候選人鄭朝方、議員候選人蔡蕥鍹、歐陽霆、代表候選人范格菱、邵啟月皆到場支持，場面氣氛熱鬧溫馨。
周江杰表示，新竹縣是一個人口結構相當年輕的城市，親子友善的需求十分明顯。楊文科縣長要在「竹北、芎林」兩個區域蓋22座特色公園，周江杰認為除此之外必須要在各鄉鎮市都設立親子館。由縣府提供支持，營造友善的親子空間，就近提供各式講座課程、親子活動、照顧諮詢服務，和所有家長一起協力照顧、教育、陪伴孩子。
周江杰競選辦公室表示，從中午11點到下午5點舉辦的親子園遊會，除了吸引小朋友們的魔術師、創意造型氣球、街頭藝人演唱等各項表演外，還有勵馨基金會故事分享、義賣商品展售等公益活動，義賣物品是新竹縣藝術家的工藝品，周江杰和竹北市長候選人鄭朝方、議員候選人歐陽霆、蔡蕥鍹及代表候選人范格菱及邵啟月在會中頒贈感謝函和工藝品給買家，感謝他們贊助新竹縣的親子公益。
園遊會現場搭配舉辦的二手市集活動，攤位多達240個，是由新竹縣知名的「舊事二手市集」所辦理，堪稱是竹北市有史以來最大的二手市集活動，吸引許多家長帶著小朋友們遊走全場「淘寶」，以甜甜價把喜歡的二手商品帶回家。