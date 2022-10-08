競總成立！2000人、13頭目挺Kolas　賴清德到場背書

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Kolas上台首先用族語介紹自己，「我是Kolas，你們的孩子」，受到現場來自花蓮各地的鄉親歡呼，接著她用客語和台語問候鄉親，展現多聲道語言能力。
Kolas說，她很擔憂花蓮，而今年選舉不是一場選舉，是一場運動，一場要求政府公開透明的運動。這一票不是投給她，而是投給自己，投給花蓮人。她也提到，現任縣長徐榛蔚拒絕辯論，她也在參選過程中被一次次不斷霸凌，「我是花蓮人，我是哈拉灣的孩子，我做花蓮縣長剛剛好」。
Kolas喊話，今年選舉是一場公民運動，是不投降運動，是反霸凌的運動，一場原住民認同的運動。「我們走在贏的路上，請大家告訴大家，站在台上有一個不懼怕，很勇敢的隊伍，今年的選舉要重新定義花蓮的選舉，我們一定會贏」，獲得熱烈掌聲。
賴清德則強調，Kolas是第一位歷任執政黨、行政院、總統府發言人的人，做過國會議員，資歷完整，每個階段都是第一名。「Kolas了解國家政策，而且身經百戰，未來會以國家高度推動縣政」。
賴清德則強調，「傅家再大的威脅利誘也無法阻止我們，一定要追求我們的幸福、光明、尊嚴與勝利」，這場選舉是他看過最多頭目站出來的競選活動，「威脅利誘沒有阻擋我們，風雨只給我們更大的信心與力量」，他說，一定要把Kolas送進縣府，達成開放政府的新頁。