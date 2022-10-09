桂綸鎂曝與陳柏霖「CP進展細節」　親吐不交往原因

戲劇《台北女子圖鑑》主演桂綸鎂、林思宇上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的節目《36題愛上你》。影后桂綸鎂披露自己當年在捷運站外被發掘，原因是「剛跟那時男友吵架、心情不好」，讓吳姍儒、炎亞綸都睜大眼，直呼不可思議！
炎亞綸表示只要看見桂綸鎂的臉出現，就會停下來、覺得這個人好像要說什麼。」桂綸鎂當年走在西門町捷運站出口，被導演易智言一眼相中、發掘成為演員，但她笑稱，當時應該一臉心事重重，「我心情很不好，剛跟那時候的男友吵架。」桂綸鎂也猜測，「那時可能很適合孟克柔那個角色，她剛好就是一個臉很臭的女生，加上我的裝扮非常中性」，吳姍儒睜大眼直呼：「在自己的情境裡卻被別人看成了一台戲，然後就找到你了！」
當年在電影《藍色大門》成經典CP，桂綸鎂在《36題》稱與好友陳柏霖關係是「細水長流」，從拍片前的表演課，2人就常同時做出一樣的反應與動作，彼此有著渾然天成默契，最後進展到像一起長大的好朋友，桂綸鎂說：「有陳柏霖在時，可以很放心、有安全感。」吳姍儒反問：「為什麼不交往？，唐綺陽則認為：「一開始就定位為安全感，這就不會交往。」讓桂綸鎂也掩嘴微笑、頻頻點頭，還補充說「2個人一直滿珍惜成為朋友的。」唐綺陽還說：「什麼叫安心？就是不尷尬、沒有火花。」
而林思宇被吳姍儒稱是「拮据系女明星」，因為她租屋處一個月電費曾不超過100塊，讓炎亞綸直呼：「平常是點蠟燭嗎？」林思宇認真表示自己頂多就是回去洗澡、睡覺，也表示自己從小會主動關冷氣、拔家裡插頭，在餐廳更專挑最低的消費用餐，在圈內以勤儉聞名。