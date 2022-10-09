霹靂《蝶龍之亂》下闕終章迎結局！超越時空人身份大解密

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超越時空人及紫錦囊身份也在完結篇大解密，雖在最後幾集已有戲迷隱約可以猜出，超越時空人即是另一時空的素還真，足智多謀的他，知道燈蝶一心想要稱霸武林，料到燈蝶會黑吃黑，因此讓六先知取走假的舍利原力，並自製惡犼之髓，在燈蝶雙雙服下後讓龍靈麻痺，最後被墜下的機械島封印，永世不得翻身。而能將破甲尖鋒七旋指及天龍吼兩項絕世武功運用自如的紫錦囊，也被超越時空人識出身份，一句「前輩」，更是暗喻紫錦囊即是一頁書。
負責戲偶造型設計的樊仕清，今年同樣以電影《素還真》入圍第59屆金馬獎最佳造型設計獎。由於《蝶龍之亂》下闕是舊劇翻拍，許多角色都經過重新設計，以變化最大的超越時空人為例，原舊作的造型是一個禿頭大叔，在新作中編劇暨總導演，也就是霹靂董事長黃強華（文章）在溝通戲偶造型時，指出想要顛覆過往的布袋戲偶造型，且要帶有貴族氣質、風衣造型的設計，即放權讓樊仕清著手發揮。
樊仕清指出，由於在霹靂的奇幻武俠世界中不需顧慮時代背景等條件限制，可以天馬行空的創作，把腦中所有的創意發想都實驗在角色造型上。因此對於布袋戲電影首次入圍金馬最佳美術設計、最佳造型設計，曾豪銘與樊仕清都相當開心評審的認可，這對幕後技術性質的工作人員來說，是莫大的鼓勵，也讓他們對於自己的手藝被肯定而感到雀躍不已。（編輯：郭佩蓉）