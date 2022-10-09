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霹靂《蝶龍之亂》下闕終章迎結局！超越時空人身份大解密

▲霹靂國際多媒體經典劇作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋進入最終章，迎來高潮結局。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲霹靂國際多媒體經典劇作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋進入最終章，迎來高潮結局。（圖／霹靂國際多媒體提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-09 21:30:00

霹靂國際多媒體經典劇作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋進入最終章，迎來高潮結局。燈蝶服下與六先知交換來的一頁書的舍利原力後，更進一步黑吃黑的，把服用了惡犼之髓，恢復功力的六先知吃了，吸收了所有精魄靈元，戰鬥值來到最高峰，甚至食髓知味的，愛上吃人的感覺，一度連自己的孿生兄弟花影人都想吃掉。

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為了守護兩境和平，紫錦囊、崎路人、百里泣等人攜手激戰燈蝶跟花影人，幫超越時空人爭取時間斷開機械島的鎖鏈，破壞十萬大軍入境的詭計。這部分的場景，是由甫以電影《素還真》入圍第59屆金馬獎最佳美術設計獎的曾豪銘領軍設計，曾豪銘表示「《蝶龍之亂》下闕的場景較其它的戲劇更為複雜，劇中連接兩界的三大巨鏈，與偶的比例為1：1，這無法像真人劇一樣到五金行買條鎖鏈就可以使用，得考量是拍攝布袋戲劇，要顧及與偶的比例，還有操偶師可以承受的重量，進一步調整材質，同時還得兼顧質感呈現」，花費了不少心思。

▲超越時空人發揮畢生功力要斷開兩境連結。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲超越時空人發揮畢生功力要斷開兩境連結。（圖／霹靂國際多媒體提供）
超越時空人及紫錦囊身份也在完結篇大解密，雖在最後幾集已有戲迷隱約可以猜出，超越時空人即是另一時空的素還真，足智多謀的他，知道燈蝶一心想要稱霸武林，料到燈蝶會黑吃黑，因此讓六先知取走假的舍利原力，並自製惡犼之髓，在燈蝶雙雙服下後讓龍靈麻痺，最後被墜下的機械島封印，永世不得翻身。而能將破甲尖鋒七旋指及天龍吼兩項絕世武功運用自如的紫錦囊，也被超越時空人識出身份，一句「前輩」，更是暗喻紫錦囊即是一頁書。

負責戲偶造型設計的樊仕清，今年同樣以電影《素還真》入圍第59屆金馬獎最佳造型設計獎。由於《蝶龍之亂》下闕是舊劇翻拍，許多角色都經過重新設計，以變化最大的超越時空人為例，原舊作的造型是一個禿頭大叔，在新作中編劇暨總導演，也就是霹靂董事長黃強華（文章）在溝通戲偶造型時，指出想要顛覆過往的布袋戲偶造型，且要帶有貴族氣質、風衣造型的設計，即放權讓樊仕清著手發揮。

▲紫錦囊激戰燈蝶與花影人。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲紫錦囊激戰燈蝶與花影人。（圖／霹靂國際多媒體提供）
樊仕清指出，由於在霹靂的奇幻武俠世界中不需顧慮時代背景等條件限制，可以天馬行空的創作，把腦中所有的創意發想都實驗在角色造型上。因此對於布袋戲電影首次入圍金馬最佳美術設計、最佳造型設計，曾豪銘與樊仕清都相當開心評審的認可，這對幕後技術性質的工作人員來說，是莫大的鼓勵，也讓他們對於自己的手藝被肯定而感到雀躍不已。（編輯：郭佩蓉）

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