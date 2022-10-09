周江杰走訪鳳崎落日有感 盼竹縣不要變成「納骨塔縣」
民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，近二年來，縣內相關單位都積極推動興建納骨塔，甚至衝擊生態、交通也不在乎，這令人相當心驚：「難道新竹縣需要那麼多的納骨塔位？」他強調，不希望「納骨塔」成為新竹縣的代名詞，如果新竹縣真正成了「納骨塔縣」，那就萬劫不復了。
周江杰利用假日晨間與新豐代表候選人葉高潔走訪鳳崎步道 ， 和民眾打招戶拜票 。葉高潔說到 「鳳崎落日」過去就被譽為新竹八景之一 ， 鳳崎步道是能夠看到「鳳崎落日」最好的地點，前幾年官方在鳳崎步道周邊規劃興建可容納十萬個骨灰罈的納骨塔，結果遭到當地居民強力抗爭，最後因高等行政法院裁判撤銷全案環評決議，這個納骨塔沒有蓋成，如今又有湖口生命紀念園區的計畫。但納骨塔的預定地鄰近中山高速公路湖口交流道，現在當地周邊的交通已經很黑暗，再蓋納骨塔將會造成已經寸步難行的交流道交通雪上加霜。
周江杰強調，新竹縣是一座年輕的城市，葬禮的形式會不斷隨著科技和觀念的改變而變化，他當選上任後不會再蓋更多的納骨塔，絕對不讓新竹縣變成「納骨塔縣」，同時還會立即推動公墓公園化和環保自然葬，提供樹葬、花葬、海葬等自然葬的多元選擇；也會將新竹縣現有的公墓進行整理，讓先人有更理想的安息之地，晚輩在掃墓時也能夠有宜人的綠意環境。