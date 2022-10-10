馬英九國慶日批台灣 綠委斥不肖子：忘記以前怎騙選票？
總統蔡英文今日發表國慶談話，前總統馬英九卻大肆批評，還說「中華民國台灣」的說法，是違法違憲，只會惡化兩岸情勢，引發譁然。民進黨立委王定宇今（10）日受訪指出，馬英九自己可能忘了，當初競選總統要騙台灣人選票之前曾經說過，「台灣是一個主權獨立的國家」，現在卻聽到「台灣」就好像渾身不舒服，台灣有這樣的前總統，還享有卸任元首禮遇跟俸祿，如同「家有不肖子」般，讓人憤怒與遺憾。
王定宇表示，馬英九聽到「台灣」就好像渾身不舒服，一定要糾正大家不能用「台灣」，特別今天國家慶典，馬英九還是要出來促進「同屬一中」一下，實在讓人憤怒。
王定宇細數，馬英九自己可能忘了，當初競選總統要騙台灣人選票之前曾經說過，「台灣是一個主權獨立的國家」、「台灣前途應由2300萬人民決定」。這都是馬英九說過的話，且馬英九現在還享有我國對待前任元首的禮遇跟俸祿，現在還說台灣跟中國「同屬一中」，要把台灣推進險境，有這樣的前總統實在讓人遺憾。
王定宇也說，馬英九常說蔡政府違憲，事實上，真正違憲的是馬英九。王表示，現在這套憲法本質重點是「自由民主的憲政秩序」，裡面沒有提到「互不承認主權」，馬英九所說的「台灣跟中國互不承認主權」，現在憲法一個字都沒有。
王定宇強調，馬英九違憲要幫助中國共產黨形塑「同屬一中」，就像「家有不肖子」，國人即使要開開心心慶祝國慶還是會憤怒，希望馬英九適可而止，台灣人共同的未來不容許他這樣糟蹋。