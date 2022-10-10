「新啦啦隊女神」分享寫真書優勢 直球告白卻慘遭打槍
有「新啦啦隊女神」封號的藝人林可，8日為個人第一本寫真書《可。已愛》舉辦簽書會，吸引大批粉絲前來，攝影師和閨密們也到場支持。對於出寫真書的優勢，林可認為性感不一定是要用火辣身材去呈現，而是用男女都可以接受的健康型態。
林可曾發行過多首單曲EP，還受邀擔任黃明志MV女主角、李芷婷MV女配角等，在擔任遊戲實況主時，粉絲形容林可是一個能帶給人正能量的小天使，舉手投足都散發清新自然的氣息，她也曾以「紅豆」的藝名，在LamiGirls啦啦隊中有不錯的表現。林可目前在成軍9年的中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」裡，釋放健康、活潑魅力，並且正式踏入演藝圈，也因再次回歸棒球場應援，讓她再添「新啦啦隊女神」頭銜。
林可現在的身材是32C、25、34，162公分、47公斤，寫真書中幾乎沒有修圖，前期花了8個月的時間健身，最滿意自己的是腰線，「媽媽很支持，還自己去預購收藏，媽媽覺得，沒想到自己女兒這麼辣，爸爸也非常支持，還會幫忙去應援投票，尺度部分，已經是全裸入鏡，三點不露。」
27歲的林可目前已經空窗3年，身邊好友都有了另一半，擇偶條件是脾氣好、孝順、愛動物、動靜皆宜、有知識，喜歡看起來距離感很重，但實際上是很體貼的那種，外型喜歡南柱赫的陽光型，可接受小5歲，或大10歲的男生，透露曾和有好感、興趣的男生用直球對決的方式告白，「我問對方有沒有想認真在一起交往，但卻被對方拒絕。」