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直播／今起次世代疫苗擴大開打！18～49歲民眾也可接種

▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-11 14:00:00

中央流行疫情指揮中心日前表示，考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，為保障年輕族群健康，將自今天（11日）起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

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指揮中心呼籲，依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前已開放之第一階段及第二階段對象接種，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。另提醒，接種後可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，藉由接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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