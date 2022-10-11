2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

曝華視董座聘用大量三立班底　國民黨團批：已失客觀性

▲立法院國民黨團召開「不只綠化 華視三立化？」記者會，痛批華視用人嚴重三立化，製播節目已失獨立、公正與客觀性。。（圖／國民黨提供）
▲立法院國民黨團召開「不只綠化 華視三立化？」記者會，痛批華視用人嚴重三立化，製播節目已失獨立、公正與客觀性。。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-11 12:41:302022-10-11 12:42:08

鏡電視案還在持續延燒之際，立法院國民黨團今（11）日召開記者會指控，華視董座胡元輝自8/1上任後，引進的總經理、新聞台台長、採訪部經理至新媒體部副理，「全都來自三立電視台」。國民黨團痛批，華視屬於公廣集團，卻變成「小三立」、「三立二台」，近期製播新聞、政論節目為特定政黨擦脂抹粉、批鬥在野黨，已失公共電視該有的獨立、公正與客觀性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團今召開「不只綠化 華視三立化？」記者會，國民黨團總召曾銘宗指出，華視屬於公廣集團，根據《公共電視法》第1條：「為健全公共電視之發展，建立為公眾服務之大眾傳播制度，彌補商業電視之不足……。」第11條也規定：「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉。」第36條第7點還規定：「節目之製播，應遵守下列規定第七點、不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」

曾銘宗說，《公共電視法》已有相關明文規定，但胡元輝接任華視董事長後，已將華視三立化，在《公共電視法》第25條規定：「總經理及副總經理不得為現任公職人員或政黨職員」；雖新聘華視高層非政黨或公職人員，但來自政黨傾向相當明顯的三立，國民黨團會強力監督華視製播相關節目和新聞，若三立化情形續不改善，還一再進用三立電視台人員，「不排除要求胡元輝下台負責。」

國民黨團書記長李德維表示，國民黨團期待公廣集團所屬華視，要能真正成為全民電視台，而不是三立的「分台」。他透露，據華視高層人員現況，總經理藍宜楨是三立前資深副總、新聞台台長陳雅琳是三立前新聞部總編輯、新聞部採訪部經理蔡菀瑩是三立前新聞總監、新媒體部副總熊鴻斌是三立前新媒體新媒影音中心副總監、最後，公視副總經理謝玒玲是三立前副總經理。

李德維還指出，媒體界曾傳胡元輝一手主導總經理人選，蔡菀瑩坐穩經理位置後，立刻從三立找來莊惠琪擔任華視8點新聞主播，另抹黑國民黨前高雄市長參選人韓國瑜岳父，以及三立主播拒播假新聞遭到主管狂幹譙，「當時三立電視台新聞總監都是蔡菀瑩」。國民黨團呼籲蔡菀瑩，在私人媒體服務時，已違反媒體人應有道德和自主空間，現在進華視之後盼留華視一個乾淨空間。

國民黨立委林奕華則痛批，起初華視入主52台前鬧得滿城風雨，國人都記憶猶新，包括包括NCC請系統業者喝咖啡、下架中天讓出52頻道與NCC主委陳耀祥親自為華視進駐52台鋪路等。他進一步說，上會期陳雅琳遭踢爆用僑委會公務預算做獨家新聞，其中在製作駐德大使謝志偉內容，還以為是看到中國共產黨宣傳新聞影片，或北韓電視台才能看到的歌功頌德。

林奕華也點名華視政論節目「三國演義」，痛批該節目批鬥在野黨、主動宣傳兩國論，又稱「公共媒體難道就代表政府的立場嗎」、「九二共識、一中各表是鬼唱詩」，華視在製播政論節目，公然表明政治立場，三立化問題相當嚴重。

市議員候選人姚正玉缺席競總成立 國民黨大咖齊站台讚聲

國民黨自辦國慶升旗　朱立倫轟民進黨：破壞民主自由

戳破蔡政府假象！國民黨：高物價壓力、買不起房才是現況

科技連線、未來驚艷！國民黨竹竹苗縣市長提聯合政見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀