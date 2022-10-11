曝華視董座聘用大量三立班底　國民黨團批：已失客觀性

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曾銘宗說，《公共電視法》已有相關明文規定，但胡元輝接任華視董事長後，已將華視三立化，在《公共電視法》第25條規定：「總經理及副總經理不得為現任公職人員或政黨職員」；雖新聘華視高層非政黨或公職人員，但來自政黨傾向相當明顯的三立，國民黨團會強力監督華視製播相關節目和新聞，若三立化情形續不改善，還一再進用三立電視台人員，「不排除要求胡元輝下台負責。」
國民黨團書記長李德維表示，國民黨團期待公廣集團所屬華視，要能真正成為全民電視台，而不是三立的「分台」。他透露，據華視高層人員現況，總經理藍宜楨是三立前資深副總、新聞台台長陳雅琳是三立前新聞部總編輯、新聞部採訪部經理蔡菀瑩是三立前新聞總監、新媒體部副總熊鴻斌是三立前新媒體新媒影音中心副總監、最後，公視副總經理謝玒玲是三立前副總經理。
李德維還指出，媒體界曾傳胡元輝一手主導總經理人選，蔡菀瑩坐穩經理位置後，立刻從三立找來莊惠琪擔任華視8點新聞主播，另抹黑國民黨前高雄市長參選人韓國瑜岳父，以及三立主播拒播假新聞遭到主管狂幹譙，「當時三立電視台新聞總監都是蔡菀瑩」。國民黨團呼籲蔡菀瑩，在私人媒體服務時，已違反媒體人應有道德和自主空間，現在進華視之後盼留華視一個乾淨空間。
國民黨立委林奕華則痛批，起初華視入主52台前鬧得滿城風雨，國人都記憶猶新，包括包括NCC請系統業者喝咖啡、下架中天讓出52頻道與NCC主委陳耀祥親自為華視進駐52台鋪路等。他進一步說，上會期陳雅琳遭踢爆用僑委會公務預算做獨家新聞，其中在製作駐德大使謝志偉內容，還以為是看到中國共產黨宣傳新聞影片，或北韓電視台才能看到的歌功頌德。
林奕華也點名華視政論節目「三國演義」，痛批該節目批鬥在野黨、主動宣傳兩國論，又稱「公共媒體難道就代表政府的立場嗎」、「九二共識、一中各表是鬼唱詩」，華視在製播政論節目，公然表明政治立場，三立化問題相當嚴重。