可控狀況下與病毒共存！王必勝揭5目標：不會回清零老路
中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增41,438例COVID-19確定病例，分別為41,364例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮官王必勝表示，目前疫情仍在高原期，不過國內防疫方針已從清零轉向共存，並強調是在「可控制狀況下」與病毒共存，並揭示5大目標，同時引用數據指出近期的致死率持續降低，且台灣的超額死亡率是世界第三低，防疫成果有目共睹。
王必勝說明，指揮中心早在今年4月就已宣布防疫方針轉向為「共存」，王必勝進一步解釋，與病毒共存的前提是在「可控制狀況」下，有5大目標，分別為重症、死亡率可控，維持醫療量能，保護脆弱族群，篩檢就醫給藥管道流程便利，正常生活經濟成長。
王必勝並引用各國統計資料解釋，台灣的COVID-19致死率在重點國家中排名優異，每百萬人確診死亡率為OECD國家中第4低，超額死亡率為世界第3低，而國內疫情也處於穩定可控，重症率並未增加、死亡率持續降低，疫情對國人健康之威脅穩定下降。
王必勝強調，現階段方針就是要在可控狀況下與病毒共存，不會走回「清零」老路，不會再實施禁止餐廳內用、學校停班停課等高強度防疫措施，要讓民眾回歸正常生活。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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