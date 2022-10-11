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金馬影展開幕片推口述影像版　視障朋友也能聽電影

▲2022金馬影展開幕片《一家子兒咕咕叫》推出口述影像版。（圖／金馬執委會提供）
▲2022金馬影展開幕片《一家子兒咕咕叫》推出口述影像版。（圖／金馬執委會提供）

記者楊慧玲/綜合報導

2022-10-11 15:28:05

金馬影展自2020年起與文化部攜手推動電影製作口述影像版，深獲好評。今年更推出金馬影展開幕片《一家子兒咕咕叫》口述影像版，邀請視障朋友於11月2日開幕當天一起欣賞好電影。此外，影展也精心挑選金馬獎得獎影片《親愛的房客》、《消失的情人節》口述影像版，至台中、高雄進行放映活動。

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擔任《一家子兒咕咕叫》口述影像版製作的口述影像發展協會資深訊息設計師趙又慈，為了要讓視障朋友能用「聽」的感受電影美學，不僅費時多月將電影中的敘事、場景、鏡頭與演員動作表情等細節精準轉譯，甚至與劇組討論劇中鴿子叫聲的背後含義，其中一場女主角楊麗音連淚帶唱的精采演出，更要將語言、聲調、肢體動作和表情轉換成口述方式傳達，非常考驗功力。

在文化部與金馬影展的合力推廣下，口述影像服務也獲得戲院業者的支持。今年開始不只一家影廳業者裝設了口述影像播映系統，台中及高雄的視障朋友也有機會可以使用這項服務。觀影時，音響照常放映電影原音，視障朋友只需戴上耳機，就能與其他觀眾彼此不受干擾地同步沉浸劇情。

2022金馬影展《一家子兒咕咕叫》口述影像放映場，以及《親愛的房客》、《消失的情人節》台中、高雄特映場，今（11）日起在金馬官網接受報名，皆為免費。台中特映場將於10 月 29 日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，高雄特映場於10月30日高雄大遠百威秀影城舉辦放映，《一家子兒咕咕叫》口述影像放映活動則在11月2日在台北信義威秀影城登場。

▲台中、高雄放映金馬獎得獎影片《親愛的房客》口述影像版。（圖／金馬執委會提供）
▲台中、高雄放映金馬獎得獎影片《親愛的房客》口述影像版。（圖／金馬執委會提供）
除了口述影像的推廣，金馬影展在 The LoArts Foundation 獨家贊助下，針對青少年辦理的「影迷新世代」活動也廣受歡迎。除了引領青少年走進戲院，更嚴選五部精采影片，邀請影人於映後和同學對談交流，一起探索電影世界。本屆挑選來自五個國家的不同類型電影，包括紀錄片《在牠們的凝視之間》（All That Breathes）從印度禽鳥救援兄弟看見人類與萬物共存；在法國動畫《龍公主的冒險》（Princesse Dragon）中，看見不同物種的友情如何相知相惜；在加拿大喜劇《我就愛電影》（I Like Movies）看高中生電影宅如何學會與世界連結；看馬來西亞《木星的初戀》中不同階級愛情與友誼的迂迴擺盪；在香港電影《窄路微塵》裡，看見全球疫情肆虐下小人物如何相扶求生。

▲金馬影展針對青少年辦理的「影迷新世代」，希望能吸引更多青少年走進戲院。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬影展針對青少年辦理的「影迷新世代」，希望能吸引更多青少年走進戲院。（圖／金馬執委會提供）
影展也從所有參展影片中精選近40部適合 10 至 18 歲青少年觀賞的影片，蓋上專屬的「青少年標章」，推薦給對影展有興趣的青少年影迷，或是想要闔家觀影的家長，大小影迷都可依照影片類型按圖索驥，歡迎結伴看影展。

▲影迷新世代活動開放青少年報名欣賞《木星的初戀》。（圖／金馬執委會提供）
▲影迷新世代活動開放青少年報名欣賞《木星的初戀》。（圖／金馬執委會提供）

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