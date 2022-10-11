金馬影展開幕片推口述影像版　視障朋友也能聽電影

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在文化部與金馬影展的合力推廣下，口述影像服務也獲得戲院業者的支持。今年開始不只一家影廳業者裝設了口述影像播映系統，台中及高雄的視障朋友也有機會可以使用這項服務。觀影時，音響照常放映電影原音，視障朋友只需戴上耳機，就能與其他觀眾彼此不受干擾地同步沉浸劇情。
2022金馬影展《一家子兒咕咕叫》口述影像放映場，以及《親愛的房客》、《消失的情人節》台中、高雄特映場，今（11）日起在金馬官網接受報名，皆為免費。台中特映場將於10 月 29 日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，高雄特映場於10月30日高雄大遠百威秀影城舉辦放映，《一家子兒咕咕叫》口述影像放映活動則在11月2日在台北信義威秀影城登場。
除了口述影像的推廣，金馬影展在 The LoArts Foundation 獨家贊助下，針對青少年辦理的「影迷新世代」活動也廣受歡迎。除了引領青少年走進戲院，更嚴選五部精采影片，邀請影人於映後和同學對談交流，一起探索電影世界。本屆挑選來自五個國家的不同類型電影，包括紀錄片《在牠們的凝視之間》（All That Breathes）從印度禽鳥救援兄弟看見人類與萬物共存；在法國動畫《龍公主的冒險》（Princesse Dragon）中，看見不同物種的友情如何相知相惜；在加拿大喜劇《我就愛電影》（I Like Movies）看高中生電影宅如何學會與世界連結；看馬來西亞《木星的初戀》中不同階級愛情與友誼的迂迴擺盪；在香港電影《窄路微塵》裡，看見全球疫情肆虐下小人物如何相扶求生。
影展也從所有參展影片中精選近40部適合 10 至 18 歲青少年觀賞的影片，蓋上專屬的「青少年標章」，推薦給對影展有興趣的青少年影迷，或是想要闔家觀影的家長，大小影迷都可依照影片類型按圖索驥，歡迎結伴看影展。