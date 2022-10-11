實習醫生「溫柔對待」病人 發現《病歷表》患者驚人祕密
日本傑尼斯「Kis-My-Ft2」成員玉森裕太在新戲《祈願的病歷表》中飾演擅長「讀空氣」的實習醫生諏訪野良太。玉森裕太表示，諏訪野雖然還不能夠獨當一面，但很擅長觀察病患細微的變化，為病患盡心盡力，「是個多管閒事但又無法讓人討厭的醫生」。不只戲內，玉森裕太戲外也很照顧同劇演員，第一次見面就以中文對來自台灣、首次參演日劇的楊宇騰YU打招呼，緩解他的緊張。
《祈願的病歷表》故事描述擅長「察言觀色」實習醫生諏訪野良太，發現了藏在病歷表中病人的祕密，並溫柔破解謎團。首集已在日本開播，玉森裕太的哭戲受到日本網友稱讚，認為他的演技自然，令人印象深刻。除了玉森裕太的精彩演出，同劇還有池田依來沙、矢本悠馬、松雪泰子、椎名桔平等演員參演，後續劇情令觀眾期待。
飾演另一名實習師生谷川聖人的YU ，母親是台灣人的他，因演出人氣BL台劇受到矚目。這次首度演出日劇，他表示：「覺得有點不可思議，告訴自己不努力不行！」透露剛進劇組時緊張到連空氣都覺得很嚴肅，開拍後發現大家都很友善，尤其跟在學中文的玉森在首次見面，對方主動用中文跟自己打招呼，讓YU放鬆不少。
YU介紹自己所飾演的谷川聖人，是一個自尊心很高的實習醫生，對自己與其他同事都很嚴格，但在面對病人時，會顯露出不一樣的表情，是很有魅力的角色。《祈願的病歷表》每週日早上10點在KKTV更新播出。