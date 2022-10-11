「呆萌女神」躺曬E級車頭燈　網友狂發私訊：露點了啦

被封為「呆萌女神」的26歲女星元元（吳婕安），擁有可愛臉蛋和傲人上圍，剪了短髮後更加活潑俏麗，9月發行第三本同名寫真書《元元》熱賣，10月13日即將換裝改版，她在IG曬出寫真書裡的火辣新封面，預告要開直播跟粉絲聊天，卻收到網友私訊提醒她露點了，讓元元感到無奈。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲元元9月以一襲裸粉色的禮服，甜美現身簽書會。（圖／記者朱永強攝）▲元元這次寫真場景橫跨台灣南北。（圖／尖端提供）▲元元睽違3年推出寫真書，尺度相當大膽。（圖／元元FB）▲元元很愛小動物，寫真書也有狗狗入境。（圖／元元FB）▲元元洗澡太專注，泡泡飄飛差點走光。（圖／尖端提供）▲元元開箱寫真書結果露出胸貼，被室友吐槽露點了。（圖／元元FB）▲元元不愛穿內衣，經常讓粉絲誤以為露點了。（圖／翻攝元元FB）個性傻萌可愛的元元，在IG擁有近百萬粉絲，因為豐滿的E罩杯上圍，常發生一些趣事，連遠赴日本工作，都遇到當地年長的阿嬤忍不住要上手，觸摸她飽滿的美胸，確認是否真實，元元也是百無禁忌，大方接受對方測試，證明胸部真材實料；國慶假日和好友一起去玩，也被好朋友在打鬧時「襲胸」，在海邊「以抱制抱」，讓粉絲直呼閨密之間感情真好。▲元元的寫真書改版，讓粉絲誤以為露點了。（圖／翻攝自元元IG）▲元元為寫真書改版的贈品賣力簽名。（圖／翻攝自元元IG）▲元元和好友在海灘玩耍，笑說「被襲胸了」。（圖／翻攝自元元IG）▲元元（左）和好友在海灘玩耍，平口小可愛露出香肩。（圖／翻攝自元元IG）不過，每次元元貼出辣照時，都會有粉絲私訊提醒她這張露點了，其實她穿的是五彩斑斕的泳裝，胸前綴有彩色薄紗蕾絲設計，才會被誤會是露點，拍寫真書時都有貼胸貼，讓她有點無奈地說，「很常收到類似的訊息，回覆一下，拍攝都有做好防護喔，謝謝你們」，否認露點一說。▲元元秀出網友私訊，反駁有露點一說。（圖／翻攝自元元IG）元元「雙臂給力」曬E級上圍 聽媽一句話決定解放身材爆乳國旗女郎擠出渾圓美胸許願！2萬粉瞬間「世界和平」47歲林志玲嘟嘴賣萌被酸「別這樣好嗎」 上萬人發聲力挺Ella媽失言被戰翻！問小禎「不是人妖吧」 她高EQ回應了