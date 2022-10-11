特企／王道銀行支持性別平權　彩虹認同卡限時加碼

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響應台灣同志遊行20周年以及第五屆台北市國際彩虹文化節，王道銀行推出彩虹認同卡現金回饋限時加碼優惠，2022年10月10日起至10月31日止，彩虹認同卡不限通路一般消費的現金回饋由基本0.8%加碼至10%，加碼回饋金上限新台幣100元。
此外，12月30日前完成新申辦王道銀行數位帳戶，並於帳戶生效日之次月底前任刷三筆新台幣366元以上之一般消費，或是開立一筆至少新台幣3,666元之一個月期以上定存並完成綁定指定電子支付工具、不限金額線上台幣兌換外幣、綁定王道銀行LINE個人化服務等三項任務之一，即可享新戶禮新台幣366元現金回饋；指定電子支付工具包括悠遊付、街口、一卡通Money以及橘子支付。符合上述新戶禮資格者，於帳戶生效日之次兩個月底前，再任刷一筆新台幣500元以上之一般消費或是以新台幣兌換美金達100美元以上，可另外獲得加碼回饋金新台幣120元，加計新戶禮現金回饋，共計回饋最高可達新台幣486元。
王道銀行長期支持性別平權，自2018年起即積極推動不分性傾向的友善職場政策，率先業界核給擁有同性伴侶的員工同等之婚假、陪產檢假、陪產假、喪假以及福委會各項補助項目，落實職場多元與平等，同時攜手台灣同志諮詢熱線協會推出全台首張彩虹認同卡，鼓勵客戶透過消費力量發揮善的影響力，共同創造多元包容與性別友善的環境。
彩虹認同卡現金回饋限時加碼：https://www.o-bank.com/retail/event/event-announce/debit_2022092203