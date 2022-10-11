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特企／王道銀行支持性別平權　彩虹認同卡限時加碼

▲支持性別平權，王道銀行彩虹認同卡限時加碼，最高享10%現金回饋。（圖／品牌提供）
▲支持性別平權，王道銀行彩虹認同卡限時加碼，最高享10%現金回饋。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-11 16:41:33

王道銀行（O-Bank）即日起推出彩虹認同卡現金回饋限時加碼優惠，共同慶祝2022年台灣同志遊行20周年，10月底前持「彩虹認同卡」刷卡消費，享最高10%現金回饋，新申辦者還有機會額外獲得新台幣486元。

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王道銀行秉持「利他圓己」的企業精神，自2018年起打造多元化的公益認同卡平台，每年持續與多家公益組織合作推出公益認同卡，攜手消費者關心不同社會議題。其中，倡議性別平權的「彩虹認同卡」是王道銀行第一波推出的公益認同卡，也是市面上首張性別平權認同卡；彩虹認同卡除了享不限通路刷卡一般消費0.8%無上限現金回饋，王道銀行還會另外提撥消費者刷卡金額的0.2%回饋金捐贈予台灣同志諮詢熱線協會，支持其持續創造看見差異與尊重多元的友善環境。

響應台灣同志遊行20周年以及第五屆台北市國際彩虹文化節，王道銀行推出彩虹認同卡現金回饋限時加碼優惠，2022年10月10日起至10月31日止，彩虹認同卡不限通路一般消費的現金回饋由基本0.8%加碼至10%，加碼回饋金上限新台幣100元。

此外，12月30日前完成新申辦王道銀行數位帳戶，並於帳戶生效日之次月底前任刷三筆新台幣366元以上之一般消費，或是開立一筆至少新台幣3,666元之一個月期以上定存並完成綁定指定電子支付工具、不限金額線上台幣兌換外幣、綁定王道銀行LINE個人化服務等三項任務之一，即可享新戶禮新台幣366元現金回饋；指定電子支付工具包括悠遊付、街口、一卡通Money以及橘子支付。符合上述新戶禮資格者，於帳戶生效日之次兩個月底前，再任刷一筆新台幣500元以上之一般消費或是以新台幣兌換美金達100美元以上，可另外獲得加碼回饋金新台幣120元，加計新戶禮現金回饋，共計回饋最高可達新台幣486元。

王道銀行長期支持性別平權，自2018年起即積極推動不分性傾向的友善職場政策，率先業界核給擁有同性伴侶的員工同等之婚假、陪產檢假、陪產假、喪假以及福委會各項補助項目，落實職場多元與平等，同時攜手台灣同志諮詢熱線協會推出全台首張彩虹認同卡，鼓勵客戶透過消費力量發揮善的影響力，共同創造多元包容與性別友善的環境。

彩虹認同卡現金回饋限時加碼：https://www.o-bank.com/retail/event/event-announce/debit_2022092203

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