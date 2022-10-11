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NHK曝台灣人愛北海道勝過東京！3大旅遊業者祭促銷拚了

▲日本今起開放解禁，不少旅客今天就搶頭香先飛了。對此日媒《NHK》盤點台灣人最愛的日本旅點，竟然是北海道完勝東京，實在令人意外。（圖／記者汪睿琦攝）
▲日本今起開放解禁，不少旅客今天就搶頭香先飛了。對此日媒《NHK》盤點台灣人最愛的日本旅點，竟然是北海道完勝東京，實在令人意外。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-11 17:48:17

日本今（11）日正式解禁開放自由行旅客！根據日媒《NHK》統計報導，近日台灣人陸續赴日旅遊，最受歡迎的竟不是東京、大阪等大都市，反而北海道奪得台人詢問度第一高，熱門行程大多是滑雪、泡溫泉等活動。也因如此，不少旅遊業者早就看準這一商機，搶先推出許多北海道主題行程，像是雄獅旅遊搭上10/28星宇航空首航飛札幌市，推出「下訂指定團免費辦護照」活動；還有旅遊電商平台KKday推出「當地耍廢包車團」；Klook則祭出兩大「玩透透行程」，讓你輕鬆划算享受台灣人話題爆棚的北海道風光。

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《NHK》近日報導指出，根據日本國家旅遊局統計，疫情前（2019年）約有490萬台灣旅客到訪日本，自上個月當地政府宣布放寬邊境規定後，台灣旅行社不斷接到赴日旅遊的相關詢問等，其目的地約有一半都是去日本，跟團旅遊相關訂單大幅增加，對此老牌旅行社五福旅遊也相當有感。其中詢問度最高的是北海道滑雪、北海道體驗破冰船、泡溫泉等旅遊計劃，台灣民眾去北海道的意願比東京、大阪等大都市還高，此結果讓人相當意外。正因如此，旅遊業者無不渾身解數搶攻難得回歸的商機。

雄獅旅遊

雄獅旅遊率先開第一槍，解封日下訂搭乘星宇航空首發札幌團，就能享有「免費辦護照」優惠。另外，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29,900元起；「北海道星野渡假村、三大蟹溫泉5日」保證入住1晚星野TOMAMU渡假村飯店，以及三大螃蟹日式涮涮鍋吃到飽，特別安排美瑛的白金青池，以及大雪山國立公園的黑岳空中纜車，欣賞北海道美麗的秋季楓紅美景。

KKday

旅遊電商平台也不是省油的燈，像是KKday就祭出北海道當地的「耍廢包車漫遊團」，四人就可成行，推出溫泉美食之旅，入住五星飯店、品嚐當季海鮮，每人團費只要64,000元起。另外除了北海道，KKday也同步推出大阪、九州夢幻行程，大阪五日可至人氣環球影城玩、體驗日本和服文化、到「塌塌米星巴克」喝下午茶；九州五日則是連住三晚溫泉飯店、體驗當地日田船型屋晚宴，還加贈由布院知名甜點半熟起司蛋糕。

Klook

堪稱「自由行客最佳幫手」的Klook則幫各位整理好兩大行程：

🟡行程一　道央、道南行程
Day1：北海道新千歲機場→登別(登別地獄谷、登別溫泉、傳統溫泉商店街)→夜宿登別。
Day2：登別(尼克斯海洋公園)→函館(金森倉庫群、函館夜景等)→夜宿函館。
Day3：函館(函館傳統朝市、百年女子修道院等)→洞爺湖→夜宿洞爺湖。
Day4：小樽(小樽運河、北一硝子館等)→札幌(大通公園、狸小路等)→夜宿札幌
Day5：札幌(北海道神宮、白色戀人觀光工廠等)→北海道新千歲機場。

🟡行程二　道央、道北行程
Day1：北海道新千歲機場→札幌(北海道神宮、白色戀人觀光工廠等)→夜宿札幌。
Day2：旭川(旭山動物園等)→美瑛(白金青池、白鬚瀑布等)→夜宿美瑛。
Day3：美瑛(四季彩之丘、拼布之路、北西之丘展望台等)→夜宿富良野。
Day4：富良野(富田農場、森林精靈露臺等)→札幌(狸小路等)→夜宿札幌。
Day5：小樽(小樽運河、北一硝子館等)→北海道新千歲機場。

除了以上行程，還有擁有超多可愛動物的「旭山動物園」，看企鵝成群結隊走過你面前；接著前往白金青池，讓你沉醉於寧靜的氣氛和美麗湛藍之中。最後，再前往欣賞壯麗的白鬚瀑布美景，中餐還特別安排至新富良野王子大酒店森林精靈露台享用美味日式午餐套餐，讓你在美麗的環境中飽餐一頓。

▲冬天最適合去冰天雪地的旭山動物園看生在寒帶的超盟動物們，每天定時還有企鵝散步秀可以看。（圖／記者汪睿琦攝）
▲冬天最適合去冰天雪地的旭山動物園看生在寒帶的超盟動物們，每天定時還有企鵝散步秀可以看。（圖／KKday提供）
▲根據日媒《NHK》統計報導，近日台灣人陸續赴日旅遊，最受歡迎的竟不是東京、大阪等大都市，反而北海道奪得台人詢問度第一高，熱門行程大多是滑雪、泡溫泉等活動。
▲根據日媒《NHK》統計報導，近日台灣人陸續赴日旅遊，最受歡迎的竟不是東京、大阪等大都市，反而北海道奪得台人詢問度第一高，熱門行程大多是滑雪、泡溫泉等活動。（圖／KKday提供）

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