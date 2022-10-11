NHK曝台灣人愛北海道勝過東京！3大旅遊業者祭促銷拚了

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雄獅旅遊
雄獅旅遊率先開第一槍，解封日下訂搭乘星宇航空首發札幌團，就能享有「免費辦護照」優惠。另外，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29,900元起；「北海道星野渡假村、三大蟹溫泉5日」保證入住1晚星野TOMAMU渡假村飯店，以及三大螃蟹日式涮涮鍋吃到飽，特別安排美瑛的白金青池，以及大雪山國立公園的黑岳空中纜車，欣賞北海道美麗的秋季楓紅美景。
KKday
旅遊電商平台也不是省油的燈，像是KKday就祭出北海道當地的「耍廢包車漫遊團」，四人就可成行，推出溫泉美食之旅，入住五星飯店、品嚐當季海鮮，每人團費只要64,000元起。另外除了北海道，KKday也同步推出大阪、九州夢幻行程，大阪五日可至人氣環球影城玩、體驗日本和服文化、到「塌塌米星巴克」喝下午茶；九州五日則是連住三晚溫泉飯店、體驗當地日田船型屋晚宴，還加贈由布院知名甜點半熟起司蛋糕。
Klook
堪稱「自由行客最佳幫手」的Klook則幫各位整理好兩大行程：
🟡行程一 道央、道南行程
Day1：北海道新千歲機場→登別(登別地獄谷、登別溫泉、傳統溫泉商店街)→夜宿登別。
Day2：登別(尼克斯海洋公園)→函館(金森倉庫群、函館夜景等)→夜宿函館。
Day3：函館(函館傳統朝市、百年女子修道院等)→洞爺湖→夜宿洞爺湖。
Day4：小樽(小樽運河、北一硝子館等)→札幌(大通公園、狸小路等)→夜宿札幌
Day5：札幌(北海道神宮、白色戀人觀光工廠等)→北海道新千歲機場。
🟡行程二 道央、道北行程
Day1：北海道新千歲機場→札幌(北海道神宮、白色戀人觀光工廠等)→夜宿札幌。
Day2：旭川(旭山動物園等)→美瑛(白金青池、白鬚瀑布等)→夜宿美瑛。
Day3：美瑛(四季彩之丘、拼布之路、北西之丘展望台等)→夜宿富良野。
Day4：富良野(富田農場、森林精靈露臺等)→札幌(狸小路等)→夜宿札幌。
Day5：小樽(小樽運河、北一硝子館等)→北海道新千歲機場。
除了以上行程，還有擁有超多可愛動物的「旭山動物園」，看企鵝成群結隊走過你面前；接著前往白金青池，讓你沉醉於寧靜的氣氛和美麗湛藍之中。最後，再前往欣賞壯麗的白鬚瀑布美景，中餐還特別安排至新富良野王子大酒店森林精靈露台享用美味日式午餐套餐，讓你在美麗的環境中飽餐一頓。