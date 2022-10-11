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世界華人工商協會拜會南市府 黃偉哲：樂見國際城市締盟

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會名譽會長邱婷蘭致贈多拉維爾市長予台南市長黃偉哲之信函與紀念幣（圖／台南市政府提供）
▲世界華人工商協會亞特蘭大分會名譽會長邱婷蘭致贈多拉維爾市長予台南市長黃偉哲之信函與紀念幣（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-10-11 18:08:45

世界華人工商協會亞特蘭大分會名譽會長邱婷蘭偕同旅美僑胞及在地企業代表一行18人於今(11)日拜會台南市政府，市長黃偉哲率副市長戴謙、新聞及國際關係處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌及安南區長葉誌明一同與會。

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黃偉哲表示，此次邱會長專程拜訪台南市，主要是為洽談未來美國喬治亞州多拉維爾市(Doraville City)與安南區締盟事宜。多拉維爾市對於台灣社群相當友好，台南非常樂意與像多拉維爾市這樣支持台灣、支持民主價值的夥伴結盟，期望未來合作能以安南區為起點發散，在文化、觀光、貿易投資等各項領域密切交流。


黃偉哲並感念各位僑胞特地返台參與國慶系列活動，也感謝僑界和企業界對台南市的大力支持。黃偉哲說明，近幾年世界受新冠肺炎疫情衝擊，台灣與各國在醫療物資和疫苗上的國際友好互助，過程中也少不了我國僑胞大力協助，而僑胞在各國當地社群努力為台灣發聲，積極推動台灣參與國際事務，可謂台灣今日豐碩外交成果背後的良善助力。


邱婷蘭提到僑胞應有責任為台灣的外交盡一份心力，她也期望未來能夠協助更多國際城市與台南結盟。她也代為致贈多拉維爾市Joseph Geierman市長的親筆信函和多市150週年紀念幣給台南市政府，願兩市未來能有更多互動且友誼長存。

▲世界華人工商協會亞特蘭大分會旅美僑胞及在地企業代表一行18人拜會台南市政府（圖／台南市政府提供）
▲世界華人工商協會亞特蘭大分會旅美僑胞及在地企業代表一行18人拜會台南市政府（圖／台南市政府提供）
多拉維爾市位於喬治亞州最大城亞特蘭大市的東北方，該市擁有多元文化，吸引許多相對富裕的移民定居，多市的亞裔人口佔16%，其中台灣社群長期給予該市支持，多市也設每年1010日為台灣日，以感念台灣社團對該市的支持與友情。


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