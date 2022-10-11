二十大倒數！美前國安副顧問博明：習欲併吞台灣稱霸世界
中共二十大將於本周日（16）登場，計畫取得第3任期的中共總書記暨中國國家主席習近平對台政策下一步也備受關注。美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）日前對此發出警告，稱北京想完成「奪取世界霸權」野心的第一步，就是成功吞併台灣，而國際社會也應為此對台灣作出更清晰的安全承諾。
中美台關係在美國眾議院議長裴洛西訪台，中國施行圍台8日環島軍演後進入更緊張的情勢，外界預測習近平若順利在二十大後取得第3任期將獲得更大實質權力。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）10日舉辦線上研討會，而美國前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）指出，習近平的長遠目標不是只想移除美國在亞太地區的影響力，這是國際社會對習近平野心認知不足的結論。
博明表示，習近平的長遠實質目標是讓中國取代美國掌管國際秩序，讓北京獲得稱霸世界的能力，而為此第一步就必定是先併吞台灣；博明認為「一個國家會選擇戰爭，就是認爲戰爭帶來的利益會高於和平方式解決爭端的利益」，為此國際社會若想避免台海爆發戰爭，美國、日本等西方盟國就應該對台灣作出更明確的安全承諾，持續削弱中國在戰爭中的自信，讓北京清楚明白台海戰爭的結果極可能曠日費時又導向失敗。
博明也在談話中提到台灣應繼續展現保衛家園、保衛自由的意志，同時積極增強軍事訓練，警告中國若想開戰勢必得付出沉重代價，這才是嚇阻中國不輕易動武的關鍵因素。
此外，日本東京大學國際政治教授松田康博（Matsuda Yasuhiro）也在會中指出，美國除了自身利益外，也有守護台灣的責任，因為如果台灣真的被中國武力吞併，那麼日本方也會對美國的安全承諾和防衛能力產生疑慮。