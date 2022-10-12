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巷仔內／5屆金手套非浪得虛名！福來喜：球技是最佳廣告

▲福來喜。（圖／中信兄弟提供）
▲福來喜。（圖／中信兄弟提供）

文/吳政紘

2022-10-12 10:13:16

中信兄弟洋捕手福來喜（Francisco Pena）今年蹲捕帶給球隊極大安定感，加上他的阻殺率跟打擊也有穩定發揮，不但有機會角逐最佳九人，更有機會拿到他在中職的第一座金手套。

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比起其他競爭者如：富邦戴培峰、統一獅林岱安等，雖然戴培峰的蹲捕場次有機會到100場，但球隊戰績會是最好的說明，福來喜出賽64場，61場蹲捕，勝場為36場，蹲捕勝率高達6成以上，阻殺率高達0.563是聯盟第一，守備率0.997也是所有捕手最高，但他也經歷過一開季的戰績不佳狀況。

兄弟4月開始在他蹲捕的狀況為4勝5敗，之後他就下二軍，直到7月才回歸，但他在7到9月之間，不但幫助兄弟下半季衝刺，還打出最好戰績，甚至到現在有機會幫球隊封王。

▲嚴宏鈞跟福來喜嚴重衝撞。（兄弟提供）
▲嚴宏鈞跟福來喜嚴重衝撞。（兄弟提供）
一開始福來喜要擔心的是，他能否留下來？畢竟球隊需要的是穩定的投手戰力，麥力德、泰樂、奧特羅的抉擇等，最後因為福來喜的表現被看到，讓林威助總教練跟教練團開會後，給了他一線生機。

不過接下來他又要擔心，是不是要下二軍？因為球隊需要投手遠大於其他位置，但他持續出賽不喊累，福來喜說：「我過去已經習慣這樣出賽，對我來說影響不大。」

生涯擁有5度多明尼加金手套，福來喜對於個人獎項有期待，但他並不刻意追逐，因為團隊成績永遠至上，他謙虛地說：「我可以跟這些其他優秀捕手像戴培峰、張閔勛一起競爭，以外籍捕手身份來說的確比較辛苦，不過大家有相同的目標，我感到很光榮。」

福來喜交友廣闊，跟各隊洋將都可以聊上兩句，甚至本土球員也行，永遠露出招牌微笑，有人幫他取了「里長伯」的外號。

▲中信兄弟洋砲福來喜。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟洋砲福來喜。（圖／兄弟提供）
但提起比賽，他表情又會變得嚴肅，尤其兄弟下半季苦追逆轉，甚至拿下9月9連勝，他說：「最重要的還是溝通，我認為兄弟本身就是體質很好的球隊，大家可以發揮實力，就會很棒。」

福來喜在8日蹲滿12局，並且幫球隊守住勝利，他在12局下吳哲源有狀況時，不但上前跟吳哲源討論，還幫球隊力保不輸球，福來喜說：「其實當下我跟他討論要丟什麼球，打者是誰，然後了解他的想法，我再去跟他說要把節奏慢下來，他也有收到不錯成效。」

▲中信兄弟福來喜安慰富邦投手富藍戈。（取自CPBLTV)
▲中信兄弟福來喜安慰富邦投手富藍戈。（取自CPBLTV)
不過福來喜也在爭取獎項部分，因為外籍捕手身分，在出賽數上較少，比較有劣勢，但他說：「場上的表現，就是最好的廣告。」目前他出賽打擊率2成62，5轟，蹲捕勝率高達6成以上，阻殺率高達0.563是聯盟第一，不但金手套有機會，最佳九人，也很有一次全拿。

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