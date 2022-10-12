印度學者群發表俄烏戰爭新書　台海局勢成焦點

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中華民國駐印度副代表陳牧民受邀出席發表會。
新書主編之一、此研究中心成立人巴札克（Sriparna Pathak）說，東北亞國家包括中國、日本、南韓、北韓和台灣等，對烏克蘭局勢變化的反應不同，印度有必要研究這些反應，因為區域和平與穩定也攸關印度利益。
巴札克說，雖然很難預料中國是否會實際侵犯台灣，但美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，多次發聲恫嚇的北京，並未真正攻台。
她說，中國正在觀察俄羅斯在烏克蘭戰事的發展，並以此為依據作出決定，「就當下而言，中國不會進犯台灣，台灣已強化國防，所以我不預見台灣會遭到立即的攻擊。」
在新書發行的同時，主辦單位也舉辦了一場座談會，討論俄烏戰爭對東北亞區域的影響。
與會者問及台灣面對中國進犯可堅守多久？印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）答稱，台灣應有能力抵擋3個月以上。
謝鋼說，外界常想像台灣只是靜靜坐著等待中國來犯，但事實並非如此，中山科學研究院已發展出許多精良武器，台灣本身也擁有先進武器，中國若冒然進攻，需賭上解放軍許多人命，並賠上「中國崛起」的勢頭。
印度資深電視新聞主播德威維迪（Gaurie Dwivedi）則說，中國若攻台所面對的經濟衝擊，將會遠大於俄羅斯，因為俄羅斯是能源生產國，不愁沒有買家，但中國經濟形態並非如此。
她指出，中國經濟目前正處於32年以來的低谷，加上俄羅斯陷入烏克蘭戰場已8個月，這些都將納入中國國家主席習近平的盤算。
新書另一位主編、東北亞研究中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）則說，台灣在人力上確實面臨挑戰，可能必須改變徵兵制度。
他並稱，九二共識距今年代久遠，或許海峽兩岸應提出新的論述或折衷之道，甚至安排領導人會面，為和平鋪路。（編輯：韋樞）1111012