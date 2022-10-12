東京迪士尼放送優惠！明起購票出示「這2物」 門票打8折
各位哈日族真的久等了！昨（11）日日本政府正式宣布開放自由行旅客入境，不少旅客第一天就已衝出國門搶頭香。現在，更讓人覺得幸福的好消息來了！風靡全球的東京迪士尼樂園祭出「20%（8折）優惠」，只要你購票前出示「3劑疫苗接種證明」以及「陰性檢測結果」雙證明，入園最高省下1880日圓（約409台幣），活動時間為明（13）日起至2023年1月底為止。旅遊電商平台Klook也獨家透露「東京人氣景點52折」好康優惠，三麗鷗彩虹樂園門票現打52折（原票價830元，折抵52折只要432元），愛玩樂園的你千萬別錯過！
根據日本當地民間信用調查公司「帝國資料調查公司」調查發現，日本當地物價飛漲，連環球影城的一張成人票都漲到逼近萬元！天價數字實在讓自由行旅客冒一身冷汗。不過現在「小確幸」真的來了，據日媒《富士新聞網》報導，東京迪士尼為響應當地政府政策，祭出「一日護照」現打8折活動，只要入園時出示「3劑疫苗接種證明」以及「陰性檢測結果」雙證明，購買門票就能享有折扣，等於成人門票原價7900~9400日圓（約新台幣1721~2148元），折扣後為6320～7520日圓（約新台幣1377~1638元），現省1880日圓（約409台幣）。迪士尼也提醒旅客，若已經在活動（10/13至2023年1月底）前購買票券，可透過網路申請退費，再到現場買優惠票。
另外，Klook日前也獨家分享「東京經典景點52折」，其中東京三麗鷗彩虹樂園原票價830元，等於折抵52折只要432元；還有旅客必訪的晴空塔、東京鐵塔，以及幾乎能360度全景俯瞰東京市區的澀谷天空等優惠票券；以及今年5月才重新開幕的東京銀座藝術水族美術館，通通都適用52折優惠！雖然現再衝出國還處於甚麼都貴的情況，但這些不無小補的「小確幸」提供給愛好日本旅遊的民眾，免砸大錢也可以玩得盡興。