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餐廳業者串通親友狂點「幽靈和牛」　外送平台慘遭訛30萬

▲台北市警方接獲外送平台報案，指稱有一家餐廳經常被棄單，而且棄的都是高價套餐，次數頻繁到令人起疑。（圖／資料照片）
▲台北市警方接獲外送平台報案，指稱有一家餐廳經常被棄單，而且棄的都是高價套餐，次數頻繁到令人起疑。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-10-12 16:12:22

近來有外送平台報案，指出台北市一家餐廳業者，利用外送平台針對點餐客人「棄單」、替店家吸收損失的漏洞，進而推出每客要價2000多元高檔和牛套餐，再暗中找親友狂訂和牛套餐後惡意棄單，要求外送平台補償餐廳的損失。前後3個多月棄單金額竟高達30萬元，終於讓外送業者起疑報警。經台北市警方循線調查，發現外送平台業者的善心，竟成為不肖商家詐欺的溫床！

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台北市警方接獲外送平台報案，指稱有一家餐廳經常被棄單，而且棄的都是高價套餐，次數頻繁到令人起疑；外送平台也發現這款「高檔和牛」，是該家餐廳最近突然推出，而且棄單率奇高無比。

國內目前兩大外送平台，雖沒有在契約上明訂吸收餐損費用，不過按照慣例，在客人點餐久候棄單或餐損時，一般來說都融通吸收餐點費用，扣掉抽成後補償餐廳應取得的價金；此舉原本是為了避免爭議，並讓店家減少食材損失，立意良善，卻沒想到卻給了不肖商家、有心人士可趁之機。

警方調查，該店家最近推出和牛套餐，價格2000元起跳，有一次客人直接訂10份，最後也是棄單，外送平台業者為此補償店家2萬元；原本以為是偶發事件，不料3個月來，類似的狀況卻一再發生，棄單數有20幾次之多，累計金額高達30萬元，讓外送平台業者受不了而蒐證、提告。

警方循線訪談這些訂餐者，其中1人正是餐廳老闆的直系親戚，兩人不但同姓，名字亦十分雷同；經訊問後，對方坦承是受餐廳老闆的委託，下單後再棄單，而且一定要訂「高檔和牛」套餐。

餐廳老闆隨後被傳喚到案，他原本否認詐欺，辯稱是客人個人行為，但警方查看該店進貨單，發現店內和牛進貨量、存量少，經過警方再三調查，加上親友坦承不諱，老闆最後坦承因為疫情影響、生意不好，才看準外送平台漏洞，找親友棄單，最後依警訊後被依詐欺罪送辦。

經這次事件也讓人反思，類似詐欺案例近來層出不窮，讓外送平台開始檢討，因久候而產生的棄單費用是否該全數吸收，否則讓有心人士利用此點，不斷詐取外送平台金錢，甚至影響其他正當商家的生意。

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