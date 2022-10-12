賴香伶提八大面向市政願景　盼打造桃園3C城市

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賴香伶所提出的政見，涵蓋八大面向，分別以「居住正義」、「勞工後盾」、「開放政府」、「通行無礙」、「友善家園」、「永續發展」、「文教深耕」、「產業續航」為目標。賴香伶強調，「我的政見也許不是十全十美，但絕對是真心誠意。」
賴香伶表示，國民黨桃園市長參選人張善政說要贏回主席（朱立倫）故鄉、民進黨市長參選人鄭運鵬跟著桃園市長鄭文燦說要守住桃園，但沒人問桃園市民想要什麼？從現在到選舉剩下40幾天，要如何讓市民從抹黑、潑髒水的選風導回正軌，「用政見跟市民交心有那麼難嗎？」今天提出的政見沒有大而華麗的大建設，但仍能讓市民有感、知道誰為他們做事情。
賴香伶表示，居住正義是要挑戰高房價，希望在桃園打擊炒房，透過捷運一站一社宅、課徵囤房稅等政策，讓高房價問題在桃園止住，她也抨擊藍綠兩個政黨候選人都沒提出打炒房政見；勞工後盾部分，則包括強化不同行業勞檢專案、設置勞權中心、增加勞檢人力等。
賴香伶說，開放政府公共資訊公開揭露，包括設置資訊揭露辦公室、公共工程儀表板等，透過資訊在網路上公開，讓市民落實知的權利，能加入改變桃園的行列；通行無礙則是優化大眾運輸、人行環境無障礙、區域交通整合、減少塞車時間等。
賴香伶表示，友善家園部分，包括增加社工人力，降低救助門檻、增加公托能量、降低師生比等；永續發展包括改善垃圾問題、守護埤塘等；文教深耕則是均衡學區發展、代理教師納編，保障教師勞動權、設立新住民事務局等；產業續航則有航空城、青年安心就業等。