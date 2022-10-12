李遠哲批蔡英文能源政策 總統府：他的說法與現況有落差
前中研院院長李遠哲今（12）日表示，總統蔡英文能源政策更是錯誤不斷，2人日前針對溫室氣體排放交換意見，蔡還當面說「2024年後不是我的事」，讓他擔憂不已。對此，總統府發言人張惇涵今（12）日晚間表示，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差，蔡英文不只一次強調過，能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正，政府在規劃相關路徑及措施時，都含括了李遠哲所提及的範圍。
張惇涵表示，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。蔡英文上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。
張惇涵表示，蔡英文在10月10日國慶演講，也再次強調「淨零轉型」的重要性。實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型；不僅今年3月已公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過《氣候變遷因應法》草案，送請立法院審議。
張惇涵表示，蔡英文不只一次強調過，能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正，政府在規劃相關路徑及措施時，都含括了李遠哲所提及的範圍，而各部會也都陸續提出具體政策方案。
張惇涵並重申，誠如蔡英文在國慶日的演說，從能源轉型邁向淨零轉型，這不只是台灣對國際社會的承諾，更是要共同承擔的世代責任。這對世界而言，對台灣而言，確實都是艱鉅的挑戰，需要全民共同努力，台灣也一定要成功。