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婦幼保護「紫絲帶獎」　女檢、女觀護人雙雙得獎

▲法務部長蔡清祥頒獎給檢察官蔡沛珊、觀護人唐珮玲（圖／記者潘千詩攝，2022.10.12）
▲法務部長蔡清祥頒獎給檢察官蔡沛珊、觀護人唐珮玲（圖／記者潘千詩攝，2022.10.12）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-12 20:49:47

法務部今（12）日公開表揚2位榮獲衛福部第8屆「紫絲帶獎」的司法人員，分別是台北地檢署檢察官蔡沛珊、橋頭地檢署觀護人唐珮玲。法務部長蔡清祥表示，今年首次有法務部所屬的觀護人獲獎，他備感光榮。

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為表彰國內推動家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護（含兒少性剝削防制）、老人保護、身心障礙者保護等六大類保護服務工作之有功人士，衛福部自2014年起，每年皆參照國際紫絲帶運動象徵「反暴力」的精神，以「紫絲帶獎」做為我國保護服務工作最高榮譽之表徵。法務部每年都有檢察官或主任檢察官獲獎，今年是由北檢檢察官蔡沛珊、橋頭地檢觀護人唐珮玲獲此殊榮。

蔡沛珊從事檢察官工作11年，曾歷練婦幼查專組、公訴性侵專庭，調法務部檢察司辦事期間，辦理婦幼業務，也為「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」、「六歲以下兒童死亡原因檢視機制」的推手；令長期擔任警政、社政、教育、衛生醫療等機關之講師，編簒婦幼案例及工作手冊，傳承偵辦經驗，規劃檢醫研習交流會，積極投入網絡聯繫，對婦幼安全維護、兒童人權之保護，致力甚深。

▲紫絲帶獎得主北檢檢察官蔡沛珊（圖／記者潘千詩攝，2022.10.12）
▲紫絲帶獎得主北檢檢察官蔡沛珊（圖／記者潘千詩攝，2022.10.12）
唐珮玲從事觀護工作13年，曾獲社團法人台灣防暴聯盟優等獎及最佳人氣獎，長期在第一線輔導受保護管束人，以接納與同理的態度，持續給予關懷及鼓勵，對於嚴重違反監控命令、破壞電子腳鐐等重大違反保護管束規定者，也即時啟動撤銷假釋無縫銜接機制，結合警政、衛政、社政等單位，建立跨網絡團隊合作模式，積極預防犯罪再度發生，充分展現觀護工作專業及柔性司法的一面。

▲紫絲帶獎得主橋頭地檢觀護人唐珮玲（圖／記者潘千詩攝，2022.10.12）
▲紫絲帶獎得主橋頭地檢觀護人唐珮玲（圖／記者潘千詩攝，2022.10.12）
蔡清祥說，法務部向來重視婦幼安全議題，對於具有私密犯罪性質之家暴、性侵、重大兒虐等婦幼案件，跨領域結合各網絡資源，進而提高起訴率、定罪率，以達降低再犯風險、有效預防犯罪的目的。針對付保護管束之性侵犯，法務部繼2005年推出科技設備監控政策，演進到全區域行蹤軌跡紀錄監控，再於2020年引進諮商及臨床心理師、社工師等專業人力協助受保護管束人之心理衡鑑，全力貫徹再犯預防的目標。

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