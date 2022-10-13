10/13世界保健日！全家神操作「買B群送拿鐵」：限時1周

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即日起至11月1日期間，到門市買FMC系列保健品（包含B群、益生菌、金盞花葉黃素、蔓越莓益生菌、活力高鐵錠、接骨木莓複方膠囊共6款），原價每盒600元，任選2盒特價699元，約是5.8折。另有限時7天早鳥加碼，10月19日前買FMC保健品任1款，加送中杯經典拿鐵5杯，買2款送10杯、可累贈，等於699元共可買到2盒保健品、10杯中杯拿鐵（價值550元）。
📍優惠2：保健飲品加10元多1件
11月1日前到門市買威德保健飲品系列，包含金盞花葉黃素飲、蔬果酵素飲、馬卡勁能飲、膠原美妍飲及薑黃活力飲共5款，原價每瓶89元，可享加10元多1件優惠，平均每瓶50元，約5.6折已逼近半價。
📍優惠3：保健品5.4折起
為提倡日常保健，在每月20號會員獨享「全家健康日」，10月20日當天在APP隨買跨店取推出限量保健品優惠，原價600元的FMC系列保健品享3入999元，相當於5.5折；威德保健飲品系列6入289元、約5.4折。此外，老協珍熬雞精、葡萄王益菌王粉末顆粒、天地合補葡萄糖胺濃縮飲、台糖蜆精、亞培安素菁選等則是7.5折。
📍優惠4：正官庄滿千現折150元
電商平台「全家行動購」聯手正官庄，即起至11月1日同步開跑優惠，買正官庄保健品送正官庄活蔘28D PLUS 1包；買正官庄全品項單筆消費滿500元，結帳現折60元，滿1000元最高現折150元。
康是美則是搶攻寵物的保健商機，導入超過35個寵物品牌，除了零食、玩具、美容用品之外，還有寵物保健食品。康是美表示，這次將以「最高規格」踏入寵物界，除店內備有寵物專車，專業藥師也會提供寵物相關備品諮詢。其中位於桃園龜山區的文青店已在日前盛大開幕，是首間實體門市導入寵物專區。