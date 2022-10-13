慶祝解封！全家「3杯拿鐵99元」　茶飲、氣泡水都買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
10月13日起至10月16日限時四天，APP隨買跨店取上架限時優惠，大杯美式4杯99元（5.5折）、大杯拿鐵3杯99元（6折），各限購2組；FMC瓶裝茶系列、FMC小分子氣泡水都祭出第2件0元，各限購1組，以上商品可兌換至明年1月底。
📍優惠2：門市買老酒拿鐵39元
線下同享解封優惠，即日起至11月1日，到實體門市買老酒風味拿鐵（60元），不限冰熱特價39元，約是6.5折。（酒精濃度0.5%以下屬一般食品，但懷孕者、對酒精過敏者請斟酌食用）
📍優惠3：虎斑巧克力雪糕買1送1
每周五六日最受歡迎的「康康5」又來了，10月14日至10月16日連續三天，阿奇儂虎斑巧克力雪糕、健酪氣泡飲、泰山海鹽檸檬補給飲料、壽司米、曼陀珠、比菲多益生菌軟糖皆買一送一。此外，大杯極選美式特價2杯65元、仙女紅茶特價2杯50元，本周並無提供寄杯服務。
📍優惠4：保健飲品買1送1
全盈+PAY優惠加碼，在APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，另享FMC檸檬梅醋飲、饗米法國松露條餅、威德保健飲品系列買一送一。
📍優惠5：買保健品送拿鐵
即日起至11月1日，到門市買任2件FMC保健品（包含B群、益生菌、金盞花葉黃素、蔓越莓益生菌、活力高鐵錠、接骨木莓複方膠囊6款），原價每瓶600元，特價2瓶699元，相當於5.8折。10月19日前早鳥加碼，買FMC保健品任1件，加送5杯中杯經典拿鐵，優惠可疊加，等於699元可買到2盒保健品、10杯中杯拿鐵（價值550元）。
7-ELEVEN也推出促銷慶祝解封，今（13）日起限時四天，超過30款指定商品同價位「第三件0元」，像是民眾最愛的大杯美式、冰淇淋紅茶都是6.7折，換算下來大杯美式平均30元；APP同步開賣指定飲品10杯組合價，包括中杯卡布奇諾10杯300元、CITY TEA純奶茶10杯350元等。
🟡秋饗10光｜APP、10/13至10/18
📍中杯卡布奇諾10杯300元，6.7折（單杯原價45元，平均特價30元）
📍純奶茶／純奶青10杯350元，7折（單杯原價50元，平均特價35元）
📍CITY CAFE指定飲品任10杯460元，7.1折（單杯原價65元，平均特價46元）
📍精品美式10杯500元，6.3折（單杯原價80元，平均特價50元）
📍咖啡／抹茶珍珠歐蕾任選10杯520元，6.9折（單杯原價75元，平均特價52元）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！