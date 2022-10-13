侯家軍廣告譏新北也不要 林佳龍：呼籲侯友宜約束一下
民進黨新北市長候選人林佳龍今（13）日上午在立委林淑芬及多名新北市議員候選人陪同下，參與蘆洲湧蓮寺遶境活動。針對「侯家軍」、國民黨新北市議員候選人呂家愷、戴湘儀、吳訓孝近日在公車車體刊登「台中人不要的，新北人也不要」看板廣告，林佳龍嚴正表示，政治可以高貴也可以低俗，呼籲新北市長侯友宜可以約束「侯家軍」，發揮運動家精神，強調政治是一時的，負面選舉就是損人不利己。
林佳龍受訪時表示，選舉是民主的嘉年華，應該是喜事，但看到自稱「侯家軍」的候選人在公車上做負面選舉的宣傳，強調政治是可以高貴也可以低俗，負面選舉是損人不利己，3位既然自稱是侯家軍，建議侯友宜市長約束他們，發揮運動家精神公平競爭，勝不驕敗不餒，選舉是一時的，但個人人品形象是永久的。
公車廣告署名之一的呂家愷表示，林佳龍自從參選新北市長後，多次搞不清楚新北的地名，連十三行博物館都說成十四行，且無視於整體市府財源多次開出增加市政預算的空頭支票；進一步說到2018年時在台中輸給盧秀燕，原一心想選台北卻被迫來選新北，所以既然台中人不要，當然新北人也不要，強調候選人幫忙新北市民發聲沒有什麼不對，不懂為什麼有些人那麼快要對號入座。
競選連任的侯友宜上午則是到顯應祖師泰山巖參香祈福，接受媒體聯訪時對戴湘儀等3人推出公車廣告的看法，表示尊重每個人觀點及不同論述、表態，指出年輕人願意積極參與公共事務，值得肯定，對年輕人的不同想法，都給予尊重。