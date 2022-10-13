友凍死異鄉他卻詐1996萬元旅平險　夫妻檔判刑定讞

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2017年12月6日，徐準備出境香港時，由朱陪同，在桃機臨櫃投保2家保險公司各2000萬元旅平險，並於12月10日從香港返台；同年月26日，徐又在朱陪同下準備從松機出境到上海時，又再次投保2000萬元旅平險，同時將前一次投保的旅平險申請延長。朱於翌日才搭機前往哈爾濱與徐會合。
2018年1月11日，朱先行返台，16日他拿著徐的手機撥給保險公司要求延長保險天數，並趁著徐不在國內，向徐父謊稱兒子欠他3500萬元債務，要求代為清償，徐父無從求證，只好簽下3張本票。朱拿到票面共3500萬元的本票後，18日再飛哈爾濱。
奇怪的是，徐男在1月22日上午8時許被人發現，凍死在哈爾濱路旁。朱在徐死亡後，為取得徐生前投保的保險金，跨海指示其妻陪同徐父到民間公證人事務所，辦理委託他在哈爾濱公證處代為處理後事的委託書認證，且隱匿徐生前有投保，再騙徐父另開立一銀行帳戶，並在保險公司打電話照會時，冒充是徐父本人，徐、許夫妻2人共詐得2000多萬元保險金，並從中領走1996萬元。
2018年3月23日，徐父到農會辦事時，經郵局人員告知有掛號待領，經拆開信後才發現，兒子的保險金已匯入帳號被領走，因此向警方報案。警方察覺朱、許夫妻打算在7月18日出境，緊急在機場將2人逮捕。