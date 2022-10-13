2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

周玉蔻批慈濟挨告　檢將傳傳喚告訴人新黨主席

▲名嘴周玉蔻（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.09.26）
▲名嘴周玉蔻（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.09.26）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-13 13:47:01

慈濟基金會執行長顏博文9月初受訪時透露，去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，沒想到，周玉蔻自9月11日起，不斷在臉書發出毀損慈濟的言論，包括：抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」。日前，新黨具狀對周玉蔻提出公然侮辱、誹謗告訴。台北地檢署今（13）日下午4點，將約談告發人新黨主席吳成典到案說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
整起事件起因，《聯合報》9月10日一篇專訪顏博文的報導，內容提到慈濟捐BNT，屢被大老勸退「買不到啦」的秘辛。

9月11日，周玉蔻就發文批「慈濟人編造BNT採購案假故事攻擊阿中（陳時中），甘做政治打手，令人憤怒，但不意外，而且是好消息；證明這個『慈善團體』早就吃了中國大量甜頭人盡皆知的傳聞，千真萬確」

周女還說「她們小圈圈自甘為『下人』稱呼證嚴法師女士為『上人』，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要傻傻的被牽著鼻子尊呼她為『上人』啊？」另又於13日再次發文批慈濟是「是中共自己人」。

9月15日，新黨發言人陳麗玲與多名新黨議員參選人前往台北地檢署，陳麗玲拿出一疊新黨成員捐款給慈濟的收據，稱新黨內也有許多人是慈濟會員，為了替慈濟與全體會員討公道，要對周玉蔻提出公然侮辱、誹謗告訴。

▲新黨發言人陳麗玲（左）與新黨多位議員候選人15日到北檢對周玉蔻按鈴提告涉嫌公然侮辱、誹謗（圖／記者潘千詩攝，2022.09.15）
▲新黨發言人陳麗玲（左）與新黨多位議員候選人15日到北檢對周玉蔻按鈴提告涉嫌公然侮辱、誹謗（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.09.15）

抹紅慈濟、罵會員下人　新黨告周玉蔻公然侮辱、誹謗

友凍死異鄉他卻詐1996萬元旅平險　夫妻檔判刑定讞

30元查賄標準不改　蔡清祥：個案認定清楚分成2大類型

再嗆陳時中護航高端！柯文哲：擋BNT進來踩到我紅線

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀