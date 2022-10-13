周玉蔻批慈濟挨告　檢將傳傳喚告訴人新黨主席

慈濟基金會執行長顏博文9月初受訪時透露，去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，沒想到，周玉蔻自9月11日起，不斷在臉書發出毀損慈濟的言論，包括：抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」。日前，新黨具狀對周玉蔻提出公然侮辱、誹謗告訴。台北地檢署今（13）日下午4點，將約談告發人新黨主席吳成典到案說明。
整起事件起因，《聯合報》9月10日一篇專訪顏博文的報導，內容提到慈濟捐BNT，屢被大老勸退「買不到啦」的秘辛。
9月11日，周玉蔻就發文批「慈濟人編造BNT採購案假故事攻擊阿中（陳時中），甘做政治打手，令人憤怒，但不意外，而且是好消息；證明這個『慈善團體』早就吃了中國大量甜頭人盡皆知的傳聞，千真萬確」
周女還說「她們小圈圈自甘為『下人』稱呼證嚴法師女士為『上人』，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要傻傻的被牽著鼻子尊呼她為『上人』啊？」另又於13日再次發文批慈濟是「是中共自己人」。
9月15日，新黨發言人陳麗玲與多名新黨議員參選人前往台北地檢署，陳麗玲拿出一疊新黨成員捐款給慈濟的收據，稱新黨內也有許多人是慈濟會員，為了替慈濟與全體會員討公道，要對周玉蔻提出公然侮辱、誹謗告訴。