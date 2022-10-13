台股丟萬三！指數破底收跌270點 觀光、航空多檔殺跌停
美股12日4大指數再度齊跌收黑，亞股今（13）日持續疲弱，日股、韓股下跌0.48到1.38%之間，台北股市同樣信心不足，終場下跌270.51點，收在12810.73點，正式丟萬三，跌幅2.70%，成交金額僅2080.96億元，權值股台積電下午法說會登場，終場由紅翻黑，下跌2.5元至395元，跌幅0.63%。其他重要電子股如聯發科、聯電小跌。國境解封日，航空雙雄雙雙跳水重挫，爆量殺跌停，同樣綠油油的還有金融股。今日盤面焦點面板股相對抗跌，友達、群創分別上漲2.13%及0.87%。
美股道瓊指數12日下跌28.34點，跌幅0.1%，收在29210.85點；那斯達克指數下跌9.09 點，或跌幅0.09%，收在10417.1點；標普500指數下跌11.81點，跌幅0.33%，收在3577.03點；費城半導體指數下跌19.9點，或跌幅0.90%，收在2198.6點。鄰近的亞股也大多走跌，日韓股市跌0.48到1.38%之間，港股則跌約1%左右。
台北股市開高走低，終場下跌270.51點，收在12810.73點，正式失守萬三，跌幅2.70%，成交金額僅2080.96億元。權值股台積電下午法說會登場，終場由紅翻黑，下跌2.5元至395元，再度跌破400元，跌幅0.63%，創下波段新低。其他重要電子股，晶圓二哥聯電終場下跌0.3元，跌幅0.82%，收在36.4元。聯發科下跌近1%，收在544元。鴻海終場上漲0.5元，漲幅0.49%。
國境解封日，航空雙雄不僅沒有驚人的高潮行情，甚至雙雙跳水重挫，爆量殺跌停。觀光概念股同步失落，六角、易飛網、鳳凰、富野、山富多黨跌停。同樣綠油油的還有金融股，國泰金、開發金、高雄銀、華南銀、台企銀下跌3至5.3%。
今日盤面焦點面板股相對抗跌，友達、群創分別上漲2.13%及0.87%。此外，逆勢抗跌的個股還有延鑫、美而快、藥華藥、晶心科、美利達漲約2.27至7.14%