秋蟹季／2022浮誇螃蟹料理懶人包！8家必吃　懶人免動手

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首推由兩位米其林三星行政主廚陳偉強與陳泰榮，遵循古法、極為考驗炒工及火侯的「沙母炒糯米飯」，吸飽鮮蟹滋味的米飯再沾滿香濃蟹黃，是熟客才知的隱藏菜色；「金沙焗沙公」以討喜的甜潤奶油與鹹香鴨蛋黃均勻裹住蟹身，老少鹹宜。首度引進重達一公斤以上的加拿大黃金蟹打造「花雕蛋白蒸螃蟹」，能袪寒的香醇陳年花雕以酒香引出海蟹甜；「清蒸或油鹽焗處女蟳」逼出豐腴蟹膏；頂級「清蒸原隻大閘蟹」則預計11/1上市。
不少人想到秋蟹，都會選擇直奔北海岸大啖「萬里蟹」，除了跑一趟漁港或漁市外，每年與新北市政府合作「萬里蟹產地直送」的餐廳，當屬新北第一粵菜「望月樓」與台北凱達大飯店。
🦀️望月樓「一蟹知秋」大啖6道新舊交融粵菜：520元起
傳統老菜「蔥薑上湯焗花蟹」將昂貴花蟹直接斬塊灑上生粉，經油炸定型鎖住蟹中精華；再以奶油爆香蒜蓉、干蔥並注入上湯調味，再加上炸出焦香氣味的薑片與蔥段，與花蟹一起焗燜至熟，經薄芡後起鍋，烘托花蟹鮮香更吃得到Q彈緊實的清甜肉質。靈感緣於澳門名菜的「葡汁焗烤三點蟹」，在融合薑黃與椰汁調味而成的奶油麵糊中，巧妙加入花生醬增添香滑口感。將炒過的娃娃菜、孢子甘藍、黑蠔菇等時蔬，依序鋪覆醬汁放入砂鍋後、連同蟹身也抹上醬汁的三點蟹一起焗烤而成。另有「現拆蟹肉」入菜的「鮮蟹肉琵琶豆腐」、「蟹肉鮮蝦餃」造型港點，免動手也能爽吃螃蟹美味。
🦀️台北凱達大飯店「邂逅金秋‧品蟹宴」4道異國風味：880元起，中正區、萬華區里民或工作者享85折優惠
港式經典名菜「避風塘炒蟹」以蒜酥、豆豉、乾辣椒及特製醬料爆炒出香氣，妙手搭配壓碎的出前一丁泡麵與麵包粉，香辣過癮又有酥脆口感。酸辣中帶出鮮甜的南洋風味「叻沙鮮蟹粉絲煲」；改良自貴州著名酸湯魚作法的「番茄酸湯鮮蝦蟹鍋」一喝回甘；還有四川風味的「蜀香蝦蟹干鍋」在嗆辣中迸發鮮甜海味。
🦀️台北寒舍艾美寒舍食譜「金秋．蟹宴」3款限定蟹饌：2,580元起
以粵式手法處理肉質豐厚、汁多飽滿的黃金蟹，將香濃黑麻油煸炒薑片後，加進黃金蟹、松阪豬肉、枸杞、米酒燜煮出入味的「炸蛋麻油黃金蟹」；鹹魚肉餅與蟹肉交融成「花雕肉餅蒸黃金蟹」；由雞骨、豚骨、草蝦殼及黑胡椒粒費心熬煮的微辣湯底，襯托「花甲黃金蟹什菜煲」裡肉質肥彈的黃金蟹肉、鮮嫩海瓜子等海味，一喝全身都暖起來。
🦀️台北Ｗ飯店紫艷中餐廳「4蟹5味自由搭配」：每隻880元起
嚴選
🦀️台北晶華酒店晶華軒「秋蟹饗宴」多達11款豐富蟹餚：2,200元起
將潮州特色家常菜結合日料毛蟹， 保持肉質緊實與彈性的「潮式花雕凍毛蟹」，上桌前於乾冰盅淋上溫熱的花雕酒，「膏蟹燴麻婆」有如騰雲駕霧般吸睛且鮮美。淋上主廚鄔海明自煉蟹油的「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」，嚐得到辛香與濃郁蟹黃及蟹膏的鮮甜，是下飯絕配。還有豪邁以整隻花蟹入菜的「XO醬花蟹蘿蔔糕」；歷年熱賣的「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、「鱈場蟹三吃」也回歸。
🦀️和逸飯店桃園館逸薈軒「金風逸品蟹」3款活體蟹x3種獨創料理：1,180元起
主打清甜細膩的旭蟹、肉質飽滿的沙公及蟹膏香濃的沙母，3款空運來台的活體蟹，搭配任選獨創的3種料理技法，以主廚朱堯顯馳名的十三香打造經典川味「重慶烹香干鍋燒」、粵式避風塘發想改良的「干椒金蒜十三香」及傳統台菜宴席常見的「芙蓉五柳」羹湯，盡情開嗑。
🦀️玖尹「蟹逅秋香蟳美饌」10道粵滬與異國惹味：1,388元起
取公蟹蟹膏與母蟹蟹黃以豬油炒製成濃鮮金燦的蟹油，再融合福建悶飯與廣式煲仔飯概念打造「禿油蟹黃紅蟳撈飯」，鹹鮮濃郁；主廚顛覆濃膩厚重，以新鮮紅柚、韓國柚子醬、日本柚子胡椒調製出清香白醬基底，加入芥末增添「柚子奶香焗沙公」爽口嗆香；異國風味的「獅城辣椒蟹」、「啤酒蒜蓉沙公」、「紅蟳玉米雞湯煲」等。另有省去拆殼煩惱的「芝士帝王蟹卷」、「三色魚籽蟹肉餃」也能吃到螃蟹美味。