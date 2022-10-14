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四大超商解封咖啡折扣包！「美式23元、拿鐵28元」今開喝

▲慶祝台灣邊境解封，四大超商都祭出咖啡優惠，7-11美式「第3杯0元」，全家4杯美式99元，怎麼喝才划算，《NOWnews》折扣包算給你看。（圖／7-ELEVEN提供）
▲慶祝台灣邊境解封，四大超商都祭出咖啡優惠，7-11美式「第3杯0元」，全家4杯美式99元，怎麼喝才划算，《NOWnews》折扣包算給你看。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-14 10:11:062022-10-14 10:13:33

台灣邊境在昨（13）日正式解封，民眾入境將免隔離，四大超商都祭出咖啡優惠同慶，感謝全民辛苦防疫，生活將逐漸回到常態。雖然大部分人考量疫情尚未平息、特休日不夠，或是擔心出國確診的配套措施還不夠完善，因此仍抱持觀望態度，就算短時間內不打算出國沒關係，解封咖啡還是要喝的，《NOWnews》整理各家咖啡促銷折扣、購買資訊，全家美式4杯99元、7-11美式「第3杯0元」限時開喝別錯過。

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■7-ELEVEN
🟡樂解封｜門市、10/13至10/16
📍大杯美式第3杯0元，6.7折（原價45元、平均30元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶第3杯0元，6.7折（原價60元、平均40元）
📍特大杯冰淇淋紅茶第3杯0元，6.7折（原價65元、平均43元）
📍精品拿鐵第3杯0元，6.7折（原價90元、平均60元）
📍哈根達斯拿鐵冰沙第3杯0元，6.7折（原價149元、平均99元）

▲7-11今日起限時四天，超過30款指定商品「第3件0元」，等於全面6.7折。（圖／業者提供）
▲7-11超過30款指定商品「第3件0元」，等於全面6.7折。（圖／業者提供）
🟡秋饗10光｜APP、10/13至10/18
📍中杯卡布奇諾10杯300元，6.7折（單杯原價45元，平均特價30元）
📍純奶茶／純奶青10杯350元，7折（單杯原價50元，平均特價35元）
📍65元指定風味冰飲任10杯460元，7.1折（單杯原價65元，平均特價46元）
（兌換時可任選巧克力可可歐蕾／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／冰脆酷摩卡咖啡）
📍精品美式10杯500元，6.3折（單杯原價80元，平均特價50元）
📍CITY PEARL咖啡／抹茶珍珠歐蕾任10杯520元，6.9折（單杯原價75元，平均特價52元）

▲APP推出CITY系列指定飲品10杯組合價，卡布奇諾平均30元、精品美式平均50元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP推出CITY系列指定飲品10杯組合價，卡布奇諾平均30元、精品美式平均50元。（圖／7-ELEVEN提供）
■全家
🟡歡慶解封｜APP、10/13至10/16
📍大杯美式4杯99元，5.5折（單杯原價45元，平均特價25元）
📍大杯拿鐵3杯99元，6折（單杯原價55元，平均特價33元）

🟡歡慶解封｜門市、即日起至11/1
📍大杯老酒風味拿鐵原價60元、特價39元，6.5折。

🟡康康5｜門市、10/14至10/16
📍大杯極選美式2杯65元，5.9折（單杯原價55元，平均特價33元）
📍仙女紅茶2杯50元，6.3折（單杯原價40元，平均特價25元）

▲「康康5」自10月14日至10月16日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自10月14日至10月16日登場。（圖／全家提供）
■OK超商（限10/14）
📍大杯莊園級美式買2送2，單杯原價45元、平均特價23元。
📍大莊園級杯拿鐵買2送2，單杯原價55元、平均特價28元。

■萊爾富
即起至10月18日前，Hi Café咖啡全品項第2杯7折，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、特濃拿鐵皆享優惠。

限5天！7-11日清泡麵買一送一　全家虎斑雪糕、軟糖半價

慶祝解封！全家「3杯拿鐵99元」　茶飲、氣泡水都買1送1

狂慶邊境解封！7-11咖啡「第3件0元」　卡布奇諾1杯30元

福勝亭周慶！3款定食149元「飯湯菜無限吃」：比三媽便宜

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