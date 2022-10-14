四大超商解封咖啡折扣包！「美式23元、拿鐵28元」今開喝

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡樂解封｜門市、10/13至10/16
📍大杯美式第3杯0元，6.7折（原價45元、平均30元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶第3杯0元，6.7折（原價60元、平均40元）
📍特大杯冰淇淋紅茶第3杯0元，6.7折（原價65元、平均43元）
📍精品拿鐵第3杯0元，6.7折（原價90元、平均60元）
📍哈根達斯拿鐵冰沙第3杯0元，6.7折（原價149元、平均99元）
🟡秋饗10光｜APP、10/13至10/18
📍中杯卡布奇諾10杯300元，6.7折（單杯原價45元，平均特價30元）
📍純奶茶／純奶青10杯350元，7折（單杯原價50元，平均特價35元）
📍65元指定風味冰飲任10杯460元，7.1折（單杯原價65元，平均特價46元）
（兌換時可任選巧克力可可歐蕾／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／冰脆酷摩卡咖啡）
📍精品美式10杯500元，6.3折（單杯原價80元，平均特價50元）
📍CITY PEARL咖啡／抹茶珍珠歐蕾任10杯520元，6.9折（單杯原價75元，平均特價52元）
■全家
🟡歡慶解封｜APP、10/13至10/16
📍大杯美式4杯99元，5.5折（單杯原價45元，平均特價25元）
📍大杯拿鐵3杯99元，6折（單杯原價55元，平均特價33元）
🟡歡慶解封｜門市、即日起至11/1
📍大杯老酒風味拿鐵原價60元、特價39元，6.5折。
🟡康康5｜門市、10/14至10/16
📍大杯極選美式2杯65元，5.9折（單杯原價55元，平均特價33元）
📍仙女紅茶2杯50元，6.3折（單杯原價40元，平均特價25元）
■OK超商（限10/14）
📍大杯莊園級美式買2送2，單杯原價45元、平均特價23元。
📍大莊園級杯拿鐵買2送2，單杯原價55元、平均特價28元。
■萊爾富
即起至10月18日前，Hi Café咖啡全品項第2杯7折，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、特濃拿鐵皆享優惠。