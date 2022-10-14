碩士學位遭撤銷！蔡壁如不認抄襲：論文若有瑕疵願辭立委
民眾黨立委蔡壁如德明財經科技大學的碩士論文，昨（13）日遭到校方學倫會認定違反學術倫理，因此決議撤銷蔡壁如的碩士學位。對此蔡壁如本人今（14）日上午也召開記者會，表示自己的論文是出自自己的研究與資料整理，遭到質疑抄襲市議員臉書PO文而未註明一事，蔡壁如也指稱「每段文字開宗明義就述明」，不能理解哪裡有具體的問題。
蔡壁如表示，自己的碩士論文是非常認真整理資料的情況下寫出來的，也因此對自己的論文非常有信心。「我昨天收到這樣的郵件是非常錯愕，我也想知道是哪裡的問題。」蔡壁如直言，至今沒有收到校方學倫會較為完整的報告，實在不知道到底問題出在哪，「現在執政黨想要除去柯文哲的羽翼，會注意一些現在潛在的威脅就要拔除，選舉應該要回歸到比較簡單的選賢與能。」
蔡壁如強調，如果是覺得她引述台北市議員的臉書貼文，而沒有標明出處而違反學術倫理，她在每篇的開頭就開宗明義表示這是在研究議員的臉書。至於針對被校方認定違反學術倫理而撤銷學位一事，是否會辭去立委一職？蔡壁如也回應，如果說論文真的有瑕疵且不能夠被接受，自己也不會迴避，「會負起政治責任，我想我不會去眷戀立委這個職位。」
蔡壁如直言，自己絕對沒有任何抄襲的議題，但是到現在為止也不知道到底是什麼問題，「等我收到判決書全文，如果真的我們有做不好的地方，我願意辭掉立法委員。」