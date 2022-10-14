蔡壁如否認碩士論文抄襲 柯文哲挺：相信她沒有抄襲意圖
民眾黨立委蔡壁如昨（13）日遭到德明科大學倫會，認定碩士論文違反學術倫理，因此蔡壁如的碩士資格遭到校方撤銷。對此蔡壁如今（14）日也召開記者會否認抄襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也力挺蔡壁如，表示「相信蔡壁如沒有主觀抄襲的意圖」，並透露跟蔡壁如通過電話，「若校方提出具體事證且有道理，她會立即辭掉立委一職以示負責。」
柯文哲今日上午與新北市長侯友宜，一同參與萬大線第二期標段開工典禮，並於會後接受媒體訪問。柯文哲被問到蔡壁如碩士資格遭撤銷一事，柯則回應昨天有與蔡壁如聯絡，「我相信她是沒有主觀要去抄襲的意圖，問題是到現在為止我們還沒有看到判決書的全文。」柯文哲說，兩人已經討論過，如果判決書出來，校方提出的具體事證講得有道理，蔡壁如會立即辭去立委一職以示負責。
柯文哲也忍不住抱怨，表示校方處理的方式很奇怪，只是寄一封短短的電子郵件告知蔡壁如要被取消學位，不只沒有提供判決書，校方更直接發新聞稿給外界，「當事人發生什麼事情都不知道，然後就要被大家問。」
柯文哲強調，他相信蔡壁如沒有抄襲的意圖，但要等判決書全文出來後才知道結果，「你要指控人家要有具體事項，我相信她是沒有抄襲的意圖，但是怎麼被人家判定不當引用，那就看判決書到底怎麼寫。」