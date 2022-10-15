超扯小三！半夜狂撥電話、放話恐嚇正宮 遭判拘役40天
一名34歲陳姓女子，和已婚王姓男子發生婚外情，遭正宮發現後，陳女竟反將自己和王男的親密照傳給王妻，甚至還在半夜連打多通電話騷擾正宮、放話恐嚇「不要讓我出面！會死人的」，嚇得王妻也不成眠，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處陳女拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。
根據判決書，34歲陳姓女子2020年中與已婚王姓男子發生婚外情，王妻知情後，陳女更加肆無忌憚，先在去年1月24日時，主動傳送自己與王男婚外情交往的訊息及親密合照照片，隔3天後的晚上，又傳訊給王妻「2條線的驗孕棒照片」，還稱「過陣子感冒好點，我再去妳家找妳聊天，一起喝兩杯」，王妻不堪其擾，要求陳女斷絕與丈夫的關係，陳女又在凌晨2時至5時連打17通電話騷擾王妻，甚至還上門按門鈴，但王妻為了保護和5歲幼兒不敢應門，也不敢入睡，心中滿是恐懼。
陳女見騷擾不成，傳多封訊息恐嚇王妻「錢不是萬能，但錢絕對可以做很多事，包含要人命！」、「妳三個小孩注定没有爸爸！看妳要提告比較快，最後一次警告妳！別插手我的事」、「不要讓我真的出面！會死人的！我霰彈槍準備好會會他，叫他跟我對開」，還大聲表示「全世界都知道我跟他外遇的事，只有妳，還在自己騙自己」。
對此，新北地院認為雙方有感情糾葛，陳女基於氣憤等犯罪動機，竟傳訊恐嚇對方配偶致心生畏懼，日前依恐嚇危害安全罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，仍可上訴。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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