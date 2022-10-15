台股週五絕地大反攻　新一週聚焦美國超級財報週

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，不論美股或台股短線跌幅已深，具備反彈條件，在最新CPI公布後美股多空展開戲劇化走勢，激勵台股週五跳空開高，帶動三大類股中，電子指數週五率先收復5日均線，惟目前台股大盤仍未站上短中長天期均線，且中長期均線仍下彎，技術面仍未轉強。
孫傳恕表示，短期CPI對市場的影響暫時解除，下週起市場關注焦點將聚焦美股超級財報週開跑，本週五先由摩根大通、摩根士丹利、花旗銀行等重量級金融股打頭陣，下週由網飛、IBM、特斯拉等大廠財報接棒登場，而蘋果等科技重量級龍頭股則將於10月底登場，屆時這些指標龍頭的財報與市場展望將左右股價走勢與市場投資信心，而目前全球仍以美股走勢為指標。
另外需留意的是，從通膨數據來看，聯準會升息力道仍可能維持強勢鷹派，孫傳恕說明，根據最新公布美國9月CPI年增率為8.2%，雖然低於前月的8.3%，但仍高於預期的8.1%；在排除能源與食品價格的核心CPI則為6.6%年增幅，除高於8月的6.3%，也創下1982年以來新高，顯示通膨難以快速下降，市場對於聯準會未來兩次的升息幅度預期也隨之提高，將影響全球金融市場投資情緒。
就國內方面，孫傳恕分析，近期台股進入法說會高峰，將牽動個股走勢，指標龍頭大廠的法說與展望更為台股風向球，而整體來看，通膨回落速度與美國企業財報，仍為市場觀察美股是否能止跌築底的重點指標，隨著景氣下行風險反應期已進入下半場，在需求強弱分歧的環境下，建議透過評價選股策略，適時切入中、長期基本需求動能仍強勁的產業類股，如伺服器、網通、高效能運算、關鍵電子零組件、車用電子與本土解封受惠股的零售產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。