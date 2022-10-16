肝連妹沒穿內衣「無罩駕駛」　網友嗨喊：超兇猛氣囊護身

路上車友要小心了，遇到太火辣的女駕駛可要保持距離！知名網紅肝連妹（周苗苗）昨（15）日現身新竹的「馬卡龍車隊公益超跑嘉年華」，性感的黑色連身洋裝胸口大開，自曝根本是沒穿內衣的「無罩駕駛」，遇到呼嘯而過的帥氣超跑，她降下車窗致意，網友直呼對方車手要注意駕駛，小心看到辣妹會失控！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲肝連妹曾在火鍋店工作被偷拍暴紅。（圖／肝連妹IG）▲肝連妹34E美胸曲線迷人。（圖／肝連妹IG）▲肝連妹的美胸在車廂被擠壓到變型。（圖／肝連妹IG）▲肝連妹胸前領口大開，讓粉絲凍抹條。（圖／肝連妹IG）▲肝連妹以紅繩綑綁身體，笑稱自己是大閘蟹。（圖／翻攝自肝連妹IG）擅長角色扮演的肝連妹，曾化身女祕書、啦啦隊、學生妹各種角色搏眼球，讓網友眼睛大吃冰淇淋，這次難得以本尊身分現身車隊活動，和一票辣妹支持公益，現場美女如雲、波濤洶湧，和一路排列的各種顏色藍寶堅尼相匹配，勘稱香車美人組合，儘管當天飄細雨，仍吸引許多攝影師捧場，猛拍辣妹、排隊要求合影，現場鎂光燈閃不停。▲肝連妹現身跑車活動，一雙長腿非常傲人。（圖／翻攝自肝連妹IG）▲肝連妹洋裝胸口大開，讓網友快要流鼻血。（圖／翻攝自肝連妹IG）▲肝連妹笑稱自己「無罩駕駛」，自備安全氣囊。（圖／翻攝自肝連妹IG）▲肝連妹身材太火辣，粉絲拍照、合影隊伍排超長。（圖／翻攝自肝連妹IG）肝連妹黑色洋裝側邊開高衩，露出一雙纖細大長腿，胸前不規則狀特殊剪裁，讓34E罩杯渾圓美胸曲線畢露，她笑稱自己是「無罩駕駛」，已經自備安全氣囊，超兇猛身材非常「母湯」，無法到場的粉絲，笑說「凹嗚！凹嗚！衝擊好大」、「這太辣了，駕駛還能專心開車嗎？」、「無罩駕駛要開罰單喔」、「動來動去，會看不到前面」、「嗶嗶～犯規了」！ 在 Instagram 查看這則貼文 肝連妹（周苗苗）（@miaoo131）分享的貼文辣妹吃拉麵畫面流出超震撼！網友壞笑：車頭燈比碗大雪乳戰神深蹲16秒晃暈近萬人！粉絲笑場：又要地震了「呆萌女神」躺曬E級車頭燈 網友狂發私訊：露點了啦爆乳國旗女郎擠出渾圓美胸許願！2萬粉瞬間「世界和平」