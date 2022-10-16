太晃了！「暗黑李毓芬」撐爆比基尼　抖胸熱舞片瘋傳

JKF百大女郎票選活動競爭激烈，網美、名模們為求粉絲支持，紛紛亮相音樂節等大型活動拉票，繼S2O潑水音樂節後，網友在前陣子的太空港音樂節也捕獲不少野生JKF女郎，她們穿著火辣、爭奇鬥豔，隨著音樂熱舞扭腰擺臀，展現曼妙身姿，被封為「兇版李毓芬」的網紅香菱也低調現身，超省布料的比基尼罩不住H罩杯好身材，豐滿上圍讓在場的觀眾驚豔不已。
網紅陳香菱（Mandi）臉書擁有70萬粉，因為有張明星臉，神似女星李毓芬，被封為「兇版李毓芬」、「暗黑李毓芬」，經常大方在社群網站分享性感辣照，讓人留下深刻印象，她10日上半身穿著清涼比基尼現身太空港音樂節，連換黑白兩套泳衣，H級豐滿上圍呼之欲出，成了歌迷瘋狂合照對象。
儘管觀眾投以注目禮，香菱不以為意，相當沉醉在音樂裡，隨著DJ和歌手表演不斷熱舞，晃動雄偉雙峰，事後也在IG發文：「雖然聽不懂韓文，但是現場表演真的太強了，實力與顏值並存的偶像，太幸福了，可以超近距離看國際巨星的表演」。網友忍不住求問，「要怎麼樣比基尼才不會跑掉，我每次晃動都會跑掉」，香菱公布祕訣是「貼膠帶」，還有粉絲透露被女神氣勢震懾，不敢上前求合照，她也大方地說：「看看以後有沒有緣分」，態度非常寵粉。