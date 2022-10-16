林佑星不畏尼莎暴雨衝露營　颱風天目擊驚險車禍

林佑星出席台灣戶外用品展為品牌站台，他升格「露營玩家」1年1個月，累積31次露營經驗值，在輕颱尼莎的風雨中照樣上山，今（16）日從新竹北埔趕來記者會，一路上目擊2起恐怖車禍，「下雨視線不好，大家都打雙黃燈，剛剛看到1台車直接撞到交流道護欄、1台車輪子卡在溝裡，本來想去幫，結果看到拖吊車已經來了。」
老婆被疫情悶壞，想出去走走，去年9月林佑星買了帳篷，開啟一家四口的露營生活，林佑星說：「在家小孩會跟你要電視、要手機、要平板，露營時手機關在盒子裡，我固定晚上洗澡前給他們看投影，其他時間去野外玩，他們就會尋找爸媽，增加很多親子時間，小孩離開3c來找我，我就很開心！」
透過露營，林佑星也發現3歲女兒小花很貼心，主動要求幫忙組裝桌子，速度還不輸11歲兒子小龍，前陣子女兒畫了一幅畫送給林佑星，他看到入神，打趣說眼角泛成水災，「我把它放在媽媽的畫上面，把媽媽的畫遮住，想找特別的框把它裱起來。」老婆大吃飛醋，氣喊：「你太過分了。」
林佑星搬到桃園青埔和阿布當鄰居，《天之驕女》裡的一票「孩子」張靜之、華千涵、王品澔、陳子玄都來作客，「他們來陪我看《咒》，結果我做惡夢2天」，還爆料張靜之最愛嚇他，林佑星開玩笑說，「她最愛嚇我！最賤。」