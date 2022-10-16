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許芳宜半自傳電影「國寶軋一角」　《俗女2》卡司再飆戲

▲許芳宜半自傳電影《我心我行》請到孫翠鳳、謝盈萱、陳竹昇客串。（圖／三乘影像事務所）
▲許芳宜半自傳電影《我心我行》請到孫翠鳳、謝盈萱、陳竹昇客串。（圖／三乘影像事務所）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-16 18:38:34

國際舞蹈家許芳宜主演的半自傳電影《我心我行》卡司耀眼，國寶級藝術家孫翠鳳和《俗女養成記2》謝盈萱、陳竹昇驚喜客串，導演找來攝影大師姚宏易，許芳宜先前受侯孝賢導演邀請，演出《刺客聶隱娘》，而埋下了與姚宏易結緣的種子，在《我心我行》再合作，一共入圍金馬最佳攝影、最佳動作設計、最佳原創電影音樂3大獎。

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▲孫翠鳳本色演出歌仔戲演員。（圖／三乘影像事務所）
▲孫翠鳳本色演出歌仔戲演員。（圖／三乘影像事務所）
據說當電影製作公司提出邀請，孫翠鳳沒有猶豫，當下一口應允，在電影中扮演自己，成為童年許芳宜在後台窺視的歌仔戲名伶、更是影響她一生的無名英雄。此外，拍攝地點在台北植物園一處老溫室，孫翠鳳還慷慨出借戲班裡的行頭和櫃子等，提供給電影團隊布置使用，讓許芳宜和導演都感動不已！

許芳宜本人也說了，「小時候第一次被表演吸引是野台的歌仔戲。」遁入童年回憶的她，瞇起眼就能仔細描述畫面，她細數竹棚架起舞台就只是一個下午的事，舞台正下方堆滿了道具和衣帽箱，樂師在台上練習，演員在台下於眉、眼、唇之間仔細地來回筆畫著，點上胭脂穿戴閃亮浮誇的頭飾與裝扮。暖著身子、吊著嗓子的演員們，從眼神流露出純熟與自在的身體表情，「我目不轉睛地看著，深怕演員們真的穿越時空消失在眼前。」

▲許芳宜半自傳電影《我心我行》入圍金馬獎。（圖／三乘影像事務所）
▲許芳宜半自傳電影《我心我行》入圍金馬獎。（圖／三乘影像事務所）
《我心我行》今（16）日傳來好消息，繼在釜山影展和多倫多影展市場展登場後，又入圍LEAFF 2022倫敦東亞影展正式競賽片，將於23日世界首映，成功打入國際影壇，讓所屬三乘影像事務團隊都振奮不已，《我心我行》11月11日上映。
 

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