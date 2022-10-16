一圖秒懂一週天氣！明北部強風豪雨下探19度 下半周回穩
尼莎颱風快速通過巴士海峽後路徑持續往南，暴風圈已經脫離海上警戒區域，中央氣象局今（16）日晚間8時解除海上颱風警報。不過尼莎颱風外圍環流與東北季風交互作用產生的共伴效應，劇烈降雨還在持續影響北台灣。氣象局提醒，明（17）日東北季風增強、共伴效應持續影響，桃園以北、宜蘭要留意有局部大雨或豪雨，預估強降雨要等到週二（10/18）之後才會逐漸趨緩。另一方面，由於東北季風帶來的冷空氣報到，明起至週三（10/19）天氣較涼，北部地區從明天開始低溫一路下探至攝氏20度左右，週二、週三低溫更只有攝氏19度左右，加上降雨的關係，偏涼的感受相當明顯，提醒民眾要注意保暖，至於其他地區低溫約攝氏20到22度，早晚較涼提醒早出晚歸要記得保暖。
目前氣象局持續針對北部及東半部等8縣市發布豪雨特報，今日宜蘭縣、桃園市、臺北市山區已有局部超大豪雨，基隆市、台北市、新北市已有局部大豪雨，新竹縣、臺中市山區及花蓮縣已有局部豪雨；東北季風及颱風外圍環流影響，今晚至明日基隆北海岸、台北市、新北市地區、宜蘭縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、東半部地區、恆春半島、屏東山區仍有局部大雨發生的機率。特別提醒連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。
氣象局預估，這波共伴效應帶來的降雨到明晚到週二會逐漸趨緩，中南部地區明天降雨就會明顯減弱，週二之後颱風遠離帶東北季風持續影響下，桃園以北、東北部及花東地區仍有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區這大台北山區仍有局部較大雨勢發生機率，其他地區恢復多雲到晴。這波東北季風預計週四（10/20）起稍微減弱，北台灣雨勢將逐漸趨緩，不過基隆北海岸及宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，大台北及台東亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
至於氣溫方面，週一至週三北部地區早晚低溫降至攝氏19度左右，其他地區低溫約攝氏20到23度，北台灣感受明顯偏濕涼，其他地區早晚氣溫較低、日夜溫差大，預計週四之後東北季風減弱，各地氣溫才可望緩步回升。
氣象局提醒，週一、週二東北季風增強，加上颱風在附近使得氣壓梯度變大，台南以北、恆春半島及各外島容易有9到12級強陣風，西半部內陸及東半部沿海地區風力也很強，沿海浪高可達3到6米，特別提醒民眾請避免前往海邊活動。