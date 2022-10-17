金鐘57／天王天后爭綜藝節目主持人！網竟預測「他」勝出
第57屆節目金鐘將在10/21登場，光是今年入圍「綜藝節目主持人獎」的陣容名單就非常刺激，不僅有黃子佼、Lulu師徒聯手主持的《婚禮歌手》，還有單槍匹馬的小S《熙娣想聊》，要來對抗胡瓜領軍新生代主持群的《綜藝大集合》，以及曾國城、卓文萱的《型男大主廚》，更別忘了還有「金鐘常客」吳宗憲、陳漢典、Lulu的《綜藝大熱門》夾殺。而《NOWnews今日新聞》也邀請網友們票選心目中的大赢家，結果也已經出爐。
由胡瓜領軍阿翔、郭忠祐、籃籃、賴慧如的長壽節目《綜藝大集合》就以29.33%驚險勝出，成為網友們最看好的赢家，值得一提的是，自從該節目加入「啦啦隊女神」籃籃、以及「八點檔女星」賴慧如之後，就增添許多年輕族群，也為節目帶來不錯的化學反應，人氣極高的他們，非常有機會抱走大獎。
金鐘常客《綜藝大熱門》則以28%小輸，落在第二名。厲害的是，作為每天播映的節目，憲哥、陳漢典、Lulu必須得在一天之內錄完好幾集，卻還是依舊保持專業的主持精神，努力帶給大家歡樂，而且這樣的錄影模式，已經長達8年之久，難怪備受評審肯定，有望把過去從沒拿下的「綜藝節目主持人獎」給帶回家。
以20%排在第三名的《婚禮歌手》則由黃子佼、Lulu聯手主持，節目不僅替婚禮精心安排歌手演出，還能透過師徒倆的流利口吻，好讓觀眾們一同體會、感受新人們當初相識的愛情故事，結果一推出就廣受好評，可以說是今年最大黑馬。
而排在第四名的美食料理節目《型男大主廚》以12.67%的成績，位居第四。不過，曾國城作為節目主持人，也陪伴該節目長達16年，今年也順利獲得評審肯定，這也是他自2011年入圍獲獎後，睽違11年再度挑戰金鐘，也將攜手卓文萱、詹姆士、吳秉承踏上紅毯，希望和大家一起共享榮耀。
最後則是小S（徐熙娣）主持的談話性節目《熙娣想聊》，雖然以10%的成績墊底，不過，因為節目製作人是大S（徐熙媛），搭配小S的辛辣主持，姊妹倆聯手出擊，再加上節目先前就榮獲「新加坡亞洲內容大獎最佳亞洲脫口秀」肯定，在國外成績的加持下，小S也是非常有機會擊敗其他強敵，獨自把大獎拿回家。（編輯：詹鎰睿）
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