萬三失守！台股早盤跌逾240點 台積電領跌摔2.5%
美股四大指數上週五又再度重挫，道瓊指數跌逾1%、費半跌4%以上。日韓股市今（17）日分別跌1%多與0.5%。台北股市早盤跌240點，來到12887點，跌幅1.8%，萬三失守。權值股台積電早盤約跌12元，來到400元，跌幅2.5%。其他重要電子股如聯發科跌3%、鴻海跌1%。至於逆勢抗跌的是面板股，友達與群創分別漲近7%與4%以上，彩晶也漲逾1%。
美股道瓊指數下跌403.89點，或1.34%，收29634.83點；那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收10321.39點；標普500指數下跌86.84點，或2.37%，收3583.07點；費城半導體指數下跌100.9點，或4.46%，收2,162.3點。
受到美股重挫影響，台北股市今日早盤跌240點，來到12887點，跌幅1.8%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤約跌12元，來到400元，跌幅2.5%。同樣是晶圓代工的聯電跌2%，來到37.8元，世界先進與力積電跌2%。其他，聯發科跌3%，來到567元。鴻海跌約1%，來到104元。
另外，南亞科、華碩、宏碁、緯創、國巨、旺宏、日月光跌1到2%多，大立光跌3%。而今日逆勢抗跌走揚的有友達與群創分別漲近7%與4%以上，彩晶也漲逾1%。另外，世芯-KY漲1%以上。長園科、淇譽電飆漲停。而正峰、天瀚漲7到9%。東碩漲5%、巨大漲2%。