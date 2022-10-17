北部山區3天雨量下破千毫米！6縣市豪雨特報　今晚雨趨緩

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象局今日上午也持續針對6縣市發布發布豪雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，今日台北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市山區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。
氣象局預報員趙竑指出，隨著尼莎颱風逐漸遠離，水氣慢慢減少，今日入夜後北部及東半部地區降雨會逐漸趨緩，明（18）日僅剩迎風面的桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有較大雨勢，其他地區大多恢復多雲到晴，中南部山區午後有零星短暫陣雨。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，雖然各地降雨情況有望逐漸趨緩，但過去幾天山區累積了驚人的雨量，加上前陣子地震頻傳，山區土石較為鬆軟，「即使雨勢變小了，隨時都有可能會有災情發生，至少要等到週三（19/19）之後真正降雨緩和下來，風險才會小一些，請民眾不可大意。」
趙竑指出，這波東北季風帶來的冷空氣今起逐漸南下，各地氣溫會緩步下滑，早晚明顯偏涼，明後兩天夜間及清晨氣溫會降到最低點，預估北部地區低溫僅剩攝氏18到19度，高溫約攝氏23到25度，其他地區低溫約攝氏20到21度，高溫約攝氏28到30度，日夜溫差稍大，提醒民眾外出記得多添加衣物保暖。
這一波東北季風預計影響到週三，週四（10/20）起逐漸減弱，各地氣溫可望稍微回升。至於降雨方面，週三起雖然迎風面還有局部短暫雨，但北台灣可以看見陽光了，下半週各地大多恢復多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北地區有局部短暫雨，但雨勢會明顯緩和許多。
此外，由於東北季風增強，加上尼莎颱風在台灣附近造成氣壓梯度增大，氣象局特別發布陸上強風特報，今日台南以北沿海空曠地區、綠島蘭嶼、恆春半島及外島澎湖、金門、馬祖可能有9到12級強陣風出現，東半部沿海地區及西半部地區也可能有8到9級強陣風，風力並不輸給颱風過境，特別提醒民眾要注意安全，並請盡量不要前往海邊活動。吳德榮也提醒，東北季風帶來的強風相較於颱風，風向較為穩定，不像颱風天風向到處亂變，容易把招牌、懸掛物給吹壞，但持續性的強陣風也可能造成一些危險，民眾還是要小心警戒。