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北部山區3天雨量下破千毫米！6縣市豪雨特報　今晚雨趨緩

▲尼莎颱風逐漸遠離，氣象局預估，今晚開始北部及東半部地區降雨可望逐漸趨緩。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲尼莎颱風逐漸遠離，氣象局預估，今晚開始北部及東半部地區降雨可望逐漸趨緩。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-17 10:52:30

中度颱風尼莎雖然逐漸遠離中，但受到東北季風增強影響，颱風外圍環流與東北季風產生的「共伴效應」持續為北台灣帶來豪雨！根據中央氣象局觀測資料顯示，今（17）日凌晨至上午9時30分為止，主要劇烈降雨都集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及北花蓮一帶，其中台北市陽明山擎天崗累積雨量達307.5毫米，宜蘭南澳西德山也有146毫米。氣象局預估，隨著尼莎颱風逐漸遠離，加上北方冷空氣慢慢南下，北台灣顯著的降雨最快今晚就會慢慢趨緩，不過各地要留意可能有強陣風出現，加上天氣明顯轉涼，北台灣濕冷的感覺會很明顯，請民眾注意保暖。

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從上週六（10/15）凌晨0時起到今日上午10時30分為止，不到72小時的時間陽明山擎天崗總計將下1440毫米的雨量，宜蘭大同鄉樂水分校也有1066毫米，總雨量破千毫米相當驚人，且目前還在持續累積中。另外，根據氣象局統計，以人工測站紀錄來說，上週六陽明山竹子湖測站觀測到單日456.5毫米的累積雨量，是2000年之後、10月份單日累積雨量第二高的紀錄，僅次於2017年10月13日因卡努颱風影響帶來的542.9毫米紀錄。

象局今日上午也持續針對6縣市發布發布豪雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，今日台北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市山區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

氣象局預報員趙竑指出，隨著尼莎颱風逐漸遠離，水氣慢慢減少，今日入夜後北部及東半部地區降雨會逐漸趨緩，明（18）日僅剩迎風面的桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有較大雨勢，其他地區大多恢復多雲到晴，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，雖然各地降雨情況有望逐漸趨緩，但過去幾天山區累積了驚人的雨量，加上前陣子地震頻傳，山區土石較為鬆軟，「即使雨勢變小了，隨時都有可能會有災情發生，至少要等到週三（19/19）之後真正降雨緩和下來，風險才會小一些，請民眾不可大意。」

▲氣象局今日上午持續針對6縣市發布豪雨特報，特別提醒北部山區仍有大豪雨發生機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局今日上午持續針對6縣市發布豪雨特報，特別提醒北部山區仍有大豪雨發生機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）
趙竑指出，這波東北季風帶來的冷空氣今起逐漸南下，各地氣溫會緩步下滑，早晚明顯偏涼，明後兩天夜間及清晨氣溫會降到最低點，預估北部地區低溫僅剩攝氏18到19度，高溫約攝氏23到25度，其他地區低溫約攝氏20到21度，高溫約攝氏28到30度，日夜溫差稍大，提醒民眾外出記得多添加衣物保暖。

這一波東北季風預計影響到週三，週四（10/20）起逐漸減弱，各地氣溫可望稍微回升。至於降雨方面，週三起雖然迎風面還有局部短暫雨，但北台灣可以看見陽光了，下半週各地大多恢復多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北地區有局部短暫雨，但雨勢會明顯緩和許多。

此外，由於東北季風增強，加上尼莎颱風在台灣附近造成氣壓梯度增大，氣象局特別發布陸上強風特報，今日台南以北沿海空曠地區、綠島蘭嶼、恆春半島及外島澎湖、金門、馬祖可能有9到12級強陣風出現，東半部沿海地區及西半部地區也可能有8到9級強陣風，風力並不輸給颱風過境，特別提醒民眾要注意安全，並請盡量不要前往海邊活動。吳德榮也提醒，東北季風帶來的強風相較於颱風，風向較為穩定，不像颱風天風向到處亂變，容易把招牌、懸掛物給吹壞，但持續性的強陣風也可能造成一些危險，民眾還是要小心警戒。

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