2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「北投有難你人在南投」　民進黨要柯文哲向市民道歉

▲民進黨召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，提及暴雨造成多處災情，要求柯文哲市民道歉。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.17）
▲民進黨召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，提及暴雨造成多處災情，要求柯文哲市民道歉。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.17）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-17 10:57:16

輕度颱風尼莎於昨日下午生成，颱風外圍環流造成超大豪雨，讓北台灣多處傳出災情，市長柯文哲卻在南投、台中替民眾黨參選人輔選，民進黨今（17）日召開記者會，痛批柯文哲心中只有選舉，稱勘災是作秀，中央氣象局早在上周四就預告周末將有強風豪雨，柯文哲卻沒有放在心上，「北投有難你人在南投？」日後可能還會有颱風襲台，民進黨議員向柯喊話，「希望你乖乖的待在指揮中心」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
豪雨轟炸北台灣，台北多處傳出災情，柯文哲昨日卻在南投、台中輔選被罵爆，直到下午才臨時取消台中掃街行程北返勘災，對此民進黨召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，羅列各區所發生的災情，痛批市長不見了，台北猶如被癱瘓，市府卻毫無所悉。

議員江志銘說，中央氣象局上周四就預告周末會有強風豪雨襲擊，氣象局也多次警告有致命性豪大雨，另經濟部水利署昨日下午發布淹水警戒，公布包括內湖、松山、珠山等區域都在警戒範圍中，但柯文哲沒有放在心上，仍在中部輔選。

議員參選人何孟樺說，柯文哲心中只有民眾黨沒有台北市民，還說去勘災是一種作秀，結果自己也臨時取消行程北上勘災，是不是也在作秀，要求道歉；議員參選人陳聖文則說，柯文哲昨天替民眾黨在南投車掃，接下來出席台中新看板亮相記者會，過程中甚至有民眾受困，最後才取消行程匆匆忙忙離開。

議員許淑華也批評，市府昨日下午3時6分宣布指揮中心強化三級開設，為何沒有通知關閉水門，當地里長也沒有被通知，且強化三級僅是消防局長坐鎮，並非副市長，地方災情嚴重，卻是里長、議員在疲於奔命，要柯文哲向台北市民道歉。

議員李建昌則說，北投有難柯文哲人卻在南投，南港南深路昨日泥水竄流，內湖有隧道無法通行，竟然是經濟部水利署派出小山貓處理，更有里長反應水門沒有打開，質疑很多事情要等里長透過民代轉達市府高層，砲轟「也許日後還有颱風，希望你乖乖的待在指揮中心」。

議員簡舒培表示，很遺憾柯文哲說有SOP，但大安文山提外有流動廁所，水利處卻沒有啟動撤離非固定設施，最後真的變成在水中漂流的「流動廁所」，柯文哲稱平時就要訓練，卻是這樣的結果，呼籲不要再強詞奪理。

許淑華也補充，台北市府官方LINE群組在昨日下午4時41分通知台北市民要駛離水門外的車輛，未料市府在4時就關閉水門，難怪有這麼多車輛變成泡水車，台北市府完全癱瘓，在2020年錢櫃大火時柯文哲在屏東處理黨務，昨日豪雨轟炸台北人卻在中台灣輔選，話說的理直氣壯，「難道錯的是台北市民嗎？」向柯文哲喊話要向台北市民道歉。

柯文哲輔選被罵爆臨時喊卡北上　陳時中先到內湖勘災

康樂隧道邊坡崩塌雙向封閉　柯文哲下令17日8點前搶通

內湖康樂隧道邊坡崩塌雙向封閉　柯文哲急北返視察搶修

台中輔選才說「由下屬執行SOP」　柯文哲傍晚提前返台北

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀