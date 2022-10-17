「北投有難你人在南投」　民進黨要柯文哲向市民道歉

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議員江志銘說，中央氣象局上周四就預告周末會有強風豪雨襲擊，氣象局也多次警告有致命性豪大雨，另經濟部水利署昨日下午發布淹水警戒，公布包括內湖、松山、珠山等區域都在警戒範圍中，但柯文哲沒有放在心上，仍在中部輔選。
議員參選人何孟樺說，柯文哲心中只有民眾黨沒有台北市民，還說去勘災是一種作秀，結果自己也臨時取消行程北上勘災，是不是也在作秀，要求道歉；議員參選人陳聖文則說，柯文哲昨天替民眾黨在南投車掃，接下來出席台中新看板亮相記者會，過程中甚至有民眾受困，最後才取消行程匆匆忙忙離開。
議員許淑華也批評，市府昨日下午3時6分宣布指揮中心強化三級開設，為何沒有通知關閉水門，當地里長也沒有被通知，且強化三級僅是消防局長坐鎮，並非副市長，地方災情嚴重，卻是里長、議員在疲於奔命，要柯文哲向台北市民道歉。
議員李建昌則說，北投有難柯文哲人卻在南投，南港南深路昨日泥水竄流，內湖有隧道無法通行，竟然是經濟部水利署派出小山貓處理，更有里長反應水門沒有打開，質疑很多事情要等里長透過民代轉達市府高層，砲轟「也許日後還有颱風，希望你乖乖的待在指揮中心」。
議員簡舒培表示，很遺憾柯文哲說有SOP，但大安文山提外有流動廁所，水利處卻沒有啟動撤離非固定設施，最後真的變成在水中漂流的「流動廁所」，柯文哲稱平時就要訓練，卻是這樣的結果，呼籲不要再強詞奪理。
許淑華也補充，台北市府官方LINE群組在昨日下午4時41分通知台北市民要駛離水門外的車輛，未料市府在4時就關閉水門，難怪有這麼多車輛變成泡水車，台北市府完全癱瘓，在2020年錢櫃大火時柯文哲在屏東處理黨務，昨日豪雨轟炸台北人卻在中台灣輔選，話說的理直氣壯，「難道錯的是台北市民嗎？」向柯文哲喊話要向台北市民道歉。