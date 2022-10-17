22年來10月次高單日暴雨炸北台！吳德榮：致災考驗還沒完
尼莎颱風從上週六（10/15）下午4時發布海上颱風警報後，快速通過巴士海峽遠離，過程中還在不斷增強，暴風半徑也擴大到200公里，不但沒有被呂宋島陸地破壞，一路向西過程中不斷增強長大的情況相當少見。到了昨晚（10/16）8時氣象局解除海上颱風警報，雖然整個颱風警報期間只有短短28小時，但颱風外圍環流配合東北季風產生的「共伴效應」，豪雨卻足足炸了北台灣60個小時，直到今（17）日中午還不見停歇。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，雖然降雨情況可望在今日下半天之後慢慢趨緩，但真正的考驗還沒結束，「先前北台灣就連日下雨，山區土石含水量高，加上今年以來大小地震不斷，即便雨勢趨緩之後，只要一有風吹草動，山區就可能會有坍方、落石及土石流危險，至少得等到明（18）日之後才算是解除警戒，民眾還是不可輕忽！」
根據氣象局觀測資料顯顯示，若以人工觀測站資料來看，上週六陽明山竹子湖單日累積雨量高達456.5毫米，是從2000年以來、10月份單日累積雨量第二名的紀錄！劇烈且密集的強降雨週末狂降，從雨量觀測圖來看，大台北、宜蘭、桃園及北花蓮幾乎都「紫到發白」，逼得氣象局不得不把台北、宜蘭山區的總雨量預估直接上調到1100毫米。降雨威脅甚至強過颱風直接侵襲，導致台北市、汐止、宜蘭等多處地區傳出幾淹水、土石流災情。
不過吳德榮提醒，雖然颱風逐漸遠離中，共伴效應產生的劇烈降雨從今日下半天開使有望逐漸趨緩，「但真正的考驗現在還在進行中」，原因是這三天的降雨量實在太大，山區土壤含水量極高，就算雨勢變小了，必須得花一段時間慢慢消化，此時反而是災情最可能發生的時候，因為已經到了致災的邊緣，只要一有風吹草動，就可能引發山崩、落石與土石流危害，以預警的角度來看，現階段還不宜過度放鬆，民眾一定要注意氣象局最新預測資料，隨時做好應變準備。
另一方面，吳德榮也提醒，由於東北季風南下之後風力變強，加上颱風還在台灣附近導致氣壓梯度變大，今明兩天風力會非常大，最大陣風甚至可達12級，比颱風過境有過之而無不及，雖然風向比較穩定危害性較低，但仍不能排除隨時有招牌砸落、物件吹飛的危險。
至於先前有模式預估，在關島附近海面上可能還有颱風生成，並可能沿著尼莎颱風的路徑而來，在這個週末威脅台灣陸地。吳德榮指出，根據歐洲中期天氣預報中心等模式顯示，這個熱帶擾動的發展並不如預期，有可能邊走邊減弱消散，目前還沒有明確的訊號顯示會有颱風生成或逼近巴士海峽，現階段先以觀察為主，民眾不需過度擔心。