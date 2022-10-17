颱風引發雙北災情　林鼎超質疑：林佳龍你去哪了？

昨天輕颱尼莎加上東北季風引發的共伴效應，為雙北帶來了致災性暴雨。新北市議員參選人林鼎超說，幾乎所有的候選人都停止了競選活動，馬上投入勘災和救災，就是希望可以讓傷害降到最小，保護國人的財產和安全。就以台北市來看，台北市長柯文哲，雖然在第一時間說有SOP，但晚間還是取消行程回到台北救災；市長參選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中也到內湖康樂隧道口勘災。
林鼎超說，新北市方面，新北市長侯友宜得知有災情發生，馬上取消新竹的行程，隨即北上坐鎮防災中心指揮調度，並且在凌晨兩點多前往汐止的伯爵山莊勘災，為的就是希望能趕快安置好居民、將破損傷害降到最低，昨天的天氣瞬息萬變，但侯市長一直在指揮中心，掌握整個狀況。
林鼎超質疑，民進黨新北市長參選人林佳龍去哪呢? 據媒體報導，林佳龍昨日下午分別趕場到林口、淡水進行競選活動，絲毫沒有受到大雨及災情的影響，完全不曉得這個心中只有選舉的市長參選人，要怎樣爭取新北市民的支持？林佳龍可能會說他不是市長，沒有行政資源，但身為抄襲祖師爺的你，為何不抄抄陳時中，就算他沒有行政資源，也是可以與同黨議員去勘災。
林鼎超酸說，林佳龍在臉書說，「請給他3分鐘，跟他一起看見願景，看見新的新北市。」但他等了林佳龍一個晚上，請問林佳龍在哪裡出現了? 到底去哪了?