美售我MQ-9無人機　國防部：中科院研發計畫不受影響

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國民黨立委廖婉汝詢問蔡英文8月宣告要創立無人機國家隊，她關切台灣無人機產業發展現況。陳正祺表示，國內有3家無人機廠商能做系統整合，現主要用在農噴、勘查、檢察攝影等，關鍵零組件在台製造。經盤點相當完整，將研議整合，找到市場發展的出海口。行政院指示與國防部合作，釋出可運用的商規，讓業者能參與軍用無人機生產。
廖婉汝追問，烏俄戰爭讓各界關注無人機的不對稱作戰，但國內無人機產業多為商業用為主，能否支應國軍不對稱作戰需求？軍備局表示，國防部會對軍用商規無人機開出需求規格，提供經濟部作系統整合商的選用，後續將進行測試。中科院院長董中興表示，國軍提出軍品列管，希望納入國防產業條例的認證，會鼓勵廠商來申請，經驗證程序以確保國家安全。
立委追問，《台灣政策法》若通過後，美將提供台灣65億美元軍援，軍援方向包括訓練、兵推與武器採購、軍演等，她憂心美國以這些軍援方式，最後影響國防自主，我方軍備研發到「差不多可以了」，美方就賣了。無人機發展若在軍用有進展時，會不會也面對這個情況？呼籲國防部別花大錢研發，最後輕易跟美方妥協。
董中興表示，國防部委託中科院研發軍規無人機，一直是視陸海軍需求，以多元管道，包括軍購也會考量，從不同管道獲得不同「不對稱作戰」裝備部署。先前美已公布售我MQ-9型無人機，「其他部分我們也會考量」，目前在國防自主原則下，中科院仍在研發軍規無人機。