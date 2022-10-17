台股震盪跌深、失守萬三 證交所籲投資人理性面對漲跌
受到美股重挫影響，台北股市今（17）日終場跌162點，收在12966點，跌幅1.2%，成交金額新台幣2067億元。權值股台積電跌15元，跌幅3.6%，收在397元，400元大關又失守。針對台股震盪的盤勢，證交所指出主要受到美國聯準會升息腳步、地緣政治風險等因素影響，衝擊投資人信心，但證交所強調台灣上市公司具高度韌性且台灣經濟前景尚溫和，投資人應理性面對股市漲跌。
近期國際政經局勢動盪，主要受到美國聯準會升息腳步、地緣政治風險、資金流動及企業展望變數等因素影響，衝擊投資人信心，引發台股波動加劇。證交所提醒，台灣上市公司具高度韌性且臺灣經濟前景尚溫和，投資人應理性面對股市漲跌，審慎操作。
證交所指出，雖然近期股市波動較劇，台灣上市公司營收仍持續成長，全體上市公司111年9月份當月營收較110年同期成長10%，累計營業收入較110年同期成長9.6%，營收成長家數仍超過6成，展現台灣上市公司的穩健實力。
證交所表示，國際貨幣基金（IMF）在甫公布之2022年世界經濟展望秋季報告中，下修全球9成國家經濟成長率，卻反向上調台灣2022年預估經濟成長率0.1%至3.3%，顯示台灣經濟結構轉型漸具成效，在通膨陰霾及地緣政治衝擊下更具韌性。
證交所將密切注意相關國際局勢對台股市場之影響，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定市場措施，而證交所亦會督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分的資訊。