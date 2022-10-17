理財專家涉詐林百里妻　延押2個月

自稱理財專家的朱立安，因涉向廣達電創辦人林百里妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財逾4億元，今年7月遭檢方起訴，朱女獲裁定2000萬元交保，但她覓保無著因此遭羈押。台北地院日前提訊朱女，朱女喊價50萬元交保，但法官認為，保金過低、與犯罪所得不成比例，裁定自本月20日起延長羈押2月。
檢方調查，2014年9、10月間，朱女在飯局中認識何莎，得知何財力頗豐，伺機親近、關心，向何佯稱自己是專業投資理財顧，在證券公司擔任董事；2人認識2個月，朱即向何推銷AXIS基金，吹噓該基金收益穩定，投資標的是房地產租金，保本，不會有任何風險，3年屆滿可全數贖回，另指該基金是開曼群島公司，沒有稅務問題，年息8.4％、每半年配息4.2％。何女誤信匯出420萬元人民幣購買。
除何莎受騙外，朱女、黃男另向不特定人推銷AXIS基金，吸引多名投資人上鉤，自2013年至2015年共招攬1億1988萬元，黃、朱各分得1.2％、0.5％佣金。
直到2015年8、9月間，朱女明知該基金公司運作有異常，證券公司不願繼續擔任該基金的管理人，卻仍自行私設Zavori Asset公司，開設海外帳戶，變更基金管理人，持續推銷該檔基金，再詐騙多達3.7億多元。
據了解，何莎是全案最早提告的被害人，因朱女後來常拖延支付投資利息，當何要求贖回還被朱拒絕，認為事有蹊蹺，2020年親赴台北地檢署提告，檢方追查發現，被害人約40人，除何莎外，作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗也被詐騙2000萬元。